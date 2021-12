„To čekání bylo hrozně ubíjející. Jsem ráda, že se to hnulo správným směrem. To je pro mě povzbuzení do další práce před olympiádou,“ vzkázala z Kanady čtyřiatřicetiletá rekordmanka po bronzu na tříkilometrové trati.

Na rozdíl od předchozích startů v sezoně jste v závěru jízdy neztrácela. Nakonec z toho byl čas 3:55,500 a první medaile. Takže spokojenost?

Hlavně jsem ráda za ten projev. Od začátku sezony jsem se trápila, tentokrát ten konec nebyl tak hrozný. Dokázala jsem s tím trochu bojovat, za to jsem vděčná. Že z toho bylo třetí místo je taková třešnička na dortu. Ten čas a projev mají pro mě velký význam.

První stupně vítězů v sezoně, Sáblíková dojela v Calgary na 3000 metrů třetí

Norka Ragne Wiklundová to ve vaší rozjížďce napálila. Bylo těžké nenechat se trhnout tempem soupeřky?

Vždycky když s ní jedu, tak člověk neví, co se stane. Ona zkouší různé taktiky. Minule to rozjela se mnou a pak mi nastoupila. Teď to rozjela na plus minus svěťák. Na to musí míč člověk odvahu a hlavně formu a ona má neuvěřitelnou fazónu. Věděla jsem, že já to takhle rozjet nemůžu. Jela jsem si to svoje a vyplatilo se mi to v tom konci. Led je tady těžký a musíš jet hodně technicky. Jela jsem víc hlavou a vyplatilo se to.

Nikola Zdráhalová si v závodě na 3000 metrů v Calgary vytvořila nový osobní rekord. Časem 3:59,664 obsadila druhé místo v divizi B. V divizi A by jí tento výkon stačil na šesté místo.

Ve finiši jste byla silná a mladou Norku jste poprvé v sezoně porazila…

Hlavně si cením toho projevu, že jsme konečně mohla bojovat v posledních kolech. Je vidět, že se vracím zpátky, to má pro mě větší význam než třetí místo. Je to pro mě povzbuzení do další práce před olympiádou.

Změna pořadí závodů? Prostě si stoupnu na start a pojedu, nepanikaří Sáblíková

Poctivá práce a trpělivost se vyplatily. Ulevilo se vám?

Měla jsem zdravotní trable a říkala jsem si, jak dlouho to asi bude trvat. Jde to step by step. Nemůžu mít všechno hned, což je něco, co nedokážu akceptovat. Když mám něco změnit nebo udělat, tak to chci okamžitě. To čekání je pro mě hrozně ubíjející. Dneska bylo vidět, že se mi to čekání vyplatilo a jde to správným směrem. To má pro mě obrovský význam a je to hodně povzbuzující. Ukazuje se, že to co děláme, je správné. Sportovec to potřebuje vědět a cítit, pak je ten zápal daleko větší.