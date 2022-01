Trať na skikros mi neseděla. Doufám, že bude zábavnější, přeje si Kučerová

„Zase se zlepšit o deset míst výš,“ směje se rodačka ze Semil. „Ale to by z toho byla brambora,“ zmínila nepopulární čtvrté místo. „Ale vážně. Chtěla bych postoupit do semifinále a v něm bojovat o postup.“

Hlavně se nenakazit

Je si vědomá, že se skikros za roky, kdy do něj přešla z alpského lyžování, změnil. „Je to kvůli jiným tratím. Teď jsou jiné a vlastně se změnil celý sport. Nemá cenu se za každou cenu rvát. Myslím, že díky zkušenostem nemám tolik pádů a srážek,“ přemítá.

Na dotaz, jestli se může odrazit od posledního předolympijského podniku světového poháru ve švédském Idre Fjäll, se netvářila dvakrát odvázaně. „To není nejlepší otázka…, ale hlavní je, že jsem zdravá,“ říká o jedenácté a dvanácté příčce.

„Druhý den se tam dost padalo, ale zvládla jsem to. Z výsledku nadšená nejsem, ale pocity z jízd mám relativně dobré. Udělala jsem jednu chybu, kterou jsem se připravila o postup. Ta mě mrzí,“ pokyvuje hlavou Kučerová.

V olympijské sezoně prosmýkla do semifinále jen v prosinci v italském Innichenu, a vybojovala sedmou pozici. Nyní lyžařka Dukly Liberec řeší hlavně covid, respektive se snaží dávat pozor, aby neonemocněla. Do Pekingu totiž cestuje až 8. února s poslední částí olympijské výpravy.

Kde berou vodu na umělý sníh?

„Nesmím se nakazit. To znamená nechodit mezi lidi, ale zároveň potřebuju trénovat. V Liberci si musím domluvit v režim, abych se v posilovně s nikým nepotkala. Ještě bude potřeba vyjet někam na sníh, ale o tom se musíme poradit s trenérem,“ uvažuje.

Olympijskou trať v Secret Garden si měla možnost vyzkoušet při listopadovém světovém poháru a dvaatřicetileté lyžařce se příliš nezamlouvala. „Ještě tak sníh. Je sice umělý, ale nepřišel mi špatný. Ono to ale jinak nejde. Strašně málo tam sněží, všechno je nastříkané. Ani nevím, kde na to berou vodu?“

K trati mělo připomínky víc skikrosařů. „Byla na úrovni evropského poháru, to nebyl svěťák. Navrhovali jsme, aby ji na olympiádu vylepšili. Kopec to není špatný, ale nedalo se tam předjíždět. Doufám, že to předělali a nastříkají víc sněhu,“ vykládá.

Preferuje tratě s překážkami a skoky

„Mám ráda velké zatáčky, třeba i na ledě. Líbí se větší a technické tratě s překážkami a skoky, aby to bylo zábavnější. Jsem menší postavy a na kratší a jednodušší dráze nemám, kde ujet,“ krčí rameny.

„Číňané se organizačně hodně snažili, i když jsme samozřejmě kromě závodního programu nesměli na krok. Jen autobus, lyžárna a kopec. To bylo nepříjemný.“

K pořádání olympiády v zemi, kde se porušují lidská práva, se Nikol Kučerová v minulosti už kriticky vyjadřovala. Nyní bylo Mezinárodním olympijským výborem zaručeno, že se sportovci v mixzonách mohou svobodně vyjadřovat. Příliš ji to ale nepotěšilo.

„Nevím, jednou jsme tam a nezměníme to. Nemůžeme za to, že se hry konají v takové zemi. Ač z dějiště her nemusíme být nadšení, pro nás to je vrchol kariéry. Nechala bych to na dobu po olympiádě. Pak si o tom můžeme popovídat,“ dodává.