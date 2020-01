Nejlepší český reprezentant Roman Koudelka skončil v závodu třiadvacátý a v Turné si oproti loňskému pátému místu pohoršil na sedmnácté.

Kubacki kraloval Turné o více než dvacet bodů před norským překvapením Mariusem Lindvikem, třetí byl Němec Karl Geiger. Devětadvacetiletý Polák vstupoval do závěrečného dílu jako lídr a skvěle zvládl 1. kolo výkonem 143 metrů. Zisk trofeje potvrdil i nejdelším skokem druhého kola (140 m). Druhý v závodu skončil Geiger a třetí byl vítěz předchozích dvou závodů Lindvik.

"Jsem spokojený, že jsem udržel emoce a předvedl kvalitní skoky. Je to neuvěřitelné a nemůžu být šťastnější," řekl Kubacki televizní stanici Eurosport.

Kubacki v minulosti sbíral především týmové úspěchy. Loni už byl na Turné čtvrtý a poté se stal v Seefeldu mistrem světa na středním můstku. Nyní navázal na legendárního Malysze (2001) a Stocha (2017 a 2018).

Koudelka třiadvacátý

Jediný český skokan v závodu Koudelka skočil v 1. kole 126 metrů. Sice o metr prohrál s domácím Janem Hörlem, ale měl lepší body za techniku i za vítr a postoupil, protože dohromady nasbíral o sedm desetin bodu více a byl sedmadvacátý. Ve druhém kole dolétl Koudelka na 131 metrů a polepšil si na 23. místo.

Další tři čeští závodníci Viktor Polášek, Filip Sakala a Čestmír Kožíšek se mezi padesátku startujících nedostali z nedělní kvalifikace.

V čele Světového poháru zůstal Japonec Rjoju Kobajaši. Loňský vítěz Turné dokázal vyhrát na úvod v Oberstdorfu, ale pak se mu nedařilo a skončil celkově čtvrtý.

Závod SP a závěrečný díl Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu (Rakousko):



1. Kubacki (Pol.) 300,9 b. (143+140,5 m), 2. Geiger (Něm.) 291,0 (140+136), 3. Lindvik (Nor.) 289,4 (139+137), 4. Kraft (Rak.) 287,4 (138+137), 5. P. Prevc (Slovin.) 283,6 (136,5+138), 6. Tande (Nor.) 279,3 (137,5+135), 7. R. Kobajaši 279,0 (135,5+138), 8. Ito (oba Jap.) 276,4 (137+134), 9. D. Prevc (Slovin.) 275,5 (140+133), 10. Aschenwald (Rak.) 274,6 (136+135), …23. Koudelka (ČR) 248,1 (126+131).



Konečné pořadí Turné (po 4 závodech): 1. Kubacki 1131,6, 2. Lindvik 1111,0, 3. Geiger 1108,4, 4. R. Kobajaši 1096,0, 5. Kraft 1086,0, 6. Forfang (Nor.) 1051,0, …17. Koudelka 992,0, 49. Polášek 297,5, 56. Sakala (oba ČR) 183,5.



Průběžné pořadí SP (po 11 z 30 závodů): 1. R. Kobajaši 644, 2. Geiger 619, 3. Kraft 539, 4. Lindvik 469, 5. Kubacki 444, 6. Tande 374, …29. Koudelka 65, 57. Polášek 4.