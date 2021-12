Reprezentační trenéři nominovali osm lyžařů – Kateřinu Janatovou, Petru Hynčicovou, Petru Novákovou, jejího bratra Michala, Adama Fellnera, Petra Knopa, Jana Pechouška a Luďka Šellera. Posledně jmenovaný nastoupí jen k úvodnímu sprintu. „Je ale možné, že v průběhu Tour odstoupí i některá z lyžařek, aby se mohla lépe připravit na olympiádu,“ naznačuje Jan Franc, trenér ženské reprezentace.

Lyžař Novák se cítí ve formě. Soupeři si na mě už dávají větší pozor, říká

S nejvyššími ambicemi odjel do Lenzerheide Michal Novák, který při úvodních dílech světového poháru ve Skandinávii závodil ve fantastické formě. „Původně jsme chtěli, aby Michal útočil na pozice do 15. místa, ale s ohledem na jeho výkony na severu jsme začali pošilhávat po vyšších příčkách. Pokud by se mu podařilo přiblížit se loňskému výsledku Katky Razýmové, bylo by to skvělé,“ připomíná kouč mužů Vasil Husák loňské umístění Razýmové, která celkově dojela desátá.

Bez lyžařky, která očekává narození potomka, se ženy budou snažit útočit na body zejména při sprintu. Posunout by se ale chtěly také v distanci. „Začátek sezony nemůžeme označit za úplně podařený, proto se budeme snažit najít lepší rytmus, abychom se i v distanci přiblížili bodovaným příčkám,“ říká Franc.

Program Tour de Ski 2021/22

Lenzerheide 28. prosince

Ž 1,5 km sprint volně

M 1,5 km sprint volně

29. prosince

Ž 10 km klasicky intervalově

M 15 km klasicky intervalově

Oberstdorf 31. prosince

Ž 10 km volně s hromadným startem

M 15 km volně s hromadným startem

1. ledna

Ž 1,2 km sprint klasicky

M 1,5 km sprint klasicky

Val di Fiemme 3. ledna

Ž 10 km klasicky s hromadným startem

M 15 km klasicky s hromadným startem

4. ledna

Ž 10 km volně s hromadným startem

M 10 km volně s hromadným startem