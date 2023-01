Všechny závodnice Světového poháru ve Špindlerově Mlýně dostanou originální dárek - betonové náušnice.Zdroj: Martin Plůcha

„Jsem samouk, který ještě před patnácti měsíci seděl převážně v kanceláři. V době covidu jsem začal experimentovat s betonem, protože bylo hodně volného času. Rád zkouším nové, netradiční postupy, přijímám výzvy a vymýšlím nové výrobky,“ řekl Martin Plůcha. Považuje se za nadšence do ruční řemeslné práce. Proto vyměnil kancelář za montérky. Baví ho tvořit, rád zkouší nové věci a je rád, když může něco starého využít pro nové.

Trofej pro trio nejlepších lyžařek kombinuje beton a dřevo. Je to poctivá ruční práce, která odkazuje na historii. Z podstavce trčí pár starých lyží složený z kousků jasanového dřeva pocházejících z dílny předválečného olympionika a výrobce lyží Antonína Bartoně z Vysokého nad Jizerou.

„Nosnou myšlenkou celé trofeje je výročí založení Českého svazu lyžařů v roce 1903. Tehdy se lyžovalo na jasankách. Stejný materiál jsem použil na výrobu trofeje,“ vysvětlil Plůcha.

Antonín Bartoň se narodil v roce 1908 ve Vysokém nad Jizerou, ze stejného města pochází i Martin Plůcha. Bartoň byl jeden z našich nejlepších lyžařů své doby, na zimní olympiádě 1932 v Lake Placid získal v severské kombinaci 6. místo. Svůj život pak zasvětil výrobě lyží. „V jeho původní dílně nyní tvoří můj bratr. Po panu Bartoňovi zůstaly v dílně zbytky dřeva. Tyto kousky jasanu, starého více než sedmdesát let, jsme přetvořili a nyní zdobí trofeje pro nejlepší slalomářky Světového poháru," přiblížil, jak se dostal k vzácnému materiálu.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Svoji doménu, beton, použil Martin Plůcha ke zhotovení dvou kopců, z nichž jeden nese logo Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. „Díky speciální technice odlévání, barvení a broušení je logo zapuštěné v povrchu. Oba kopce vycházejí z horského motivu loga,“ upřesnil.

Celou trofej nese podstavec, opět z jasanového dřeva, který svým sklonem evokuje jízdu z kopce, sjezdovku. Všechny dřevěné prvky jsou ručně gravírované motivem trojúhelníků vycházejícím z grafiky špindlerovské akce.

Martin Plůcha nejprve poslal organizátorům Světového poháru pět návrhů. Jeden je zaujal. „Byl to ten, který byl můj favorit hned od začátku. Poté jsem zpracoval vzorek a po finálním odsouhlasení začala výroba,“ dodal výrobce dekorace z Krkonoš, kterou prezentuje pod značkou Comewoo.

Před rokem vyráběl trofeje na mistrovství ČR v paraglidingu, které byly svérázné tím, že do nich zakomponoval hodiny. Tvorba pro světovou akci je ale jiná liga. „Je to pro mě životní projekt,“ vystihl, co pro něj znamená, že jeho dílo si odvezou ze Špindlerova Mlýna největší světové lyžařské hvězdy.