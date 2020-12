Mrzne, všude je pohádkově bílo, ale úplně pusto. Nikde nejsou žádní lidé. „Přijeli jsme po prázdných silnicích. To je nezvyklé. Jindy se do Oberstdorfu valí davy fanoušků,“ popisoval příjezd české výpravy do prvního dějiště Turné čtyř můstků Jan Baier, místopředseda skokanského úseku.

Tradiční minisérie začíná v pondělí kvalifikací v bavorském středisku ve stínu koronaviru. Bude u toho česká trojice, ale nutno podotknout, že dosavadní výsledky jim nedávají moc velké šance.

Program Turné čtyř můstků 2020/2021



Oberstdorf

28. 12. 16.30: kvalifikace

29. 12. 16.30: závod



Garmisch-Partenkirchen

31. 12. 14.00: kvalifikace

1. 1. 14.00: závod



Innsbruck

2. 1. 13.30: kvalifikace

3. 1. 13.30: závod



Bischofshofen

5. 1. 16.30: kvalifikace

6. 1. 16.45: závod

„Jakékoli body budu považovat za úspěch, ale půjde ztěžka,“ prohlásil reprezentační kouč František Vaculík, který pro německo-rakouské turné nominoval Romana Koudelku, Čestmíra Kožíška a Viktora Poláška. Bohužel od české jedničky Koudelky se nedá moc očekávat.

V létě měl dvě zranění a nemá moc natrénováno ani naskákáno. Před svátky se ukázal v Engelbergu, ale koleno ho pořád zlobí. To je realita. „Důležité je, že si zaskáče v závodě. Uvidí se, co mu koleno dovolí. Může vydržet až do konce, ale existuje i varianta, že z Turné odstoupí,“ sdělil Deníku trenér.

Další dva Češi v Engelbergu bodovali. „Viktor ukázal, že skákat umí. Byl bych rád, kdyby na poslední vystoupení navázal, protože formu nemá špatnou. Ale jsme na Turné a konkurence je silná. Česťa nemá tak stabilní výkonnost. Bude záležet, jak se dokáže nastavit do závodu.“

Na rozdíl od minulosti, kdy byly závody hojně navštěvovány fanoušky obou pořadatelských zemí, ale i Poláky nebo Nory, budou nadcházející miniseriál svazovat neúprosná omezení. Tím hlavním je skutečnost, že se kvůli pandemii koronaviru bude skákat bez fanoušků. V areálech se nemohou pohybovat ani rodinní příslušníci nebo přítelkyně skokanů.

Jinak program zůstává stejný jako v minulých letech, ale stadiony budou rozdělené na tři zóny: pro týmy a organizátory, techniky a média. „Je to vymyšlené tak aby se skupiny nepotkávaly. Všichni se musí pohybovat v ochranných maskách třídy FFP2,“ popsal Baier.

Restrikce se týkají každého. „V hotelích se musí chodit na jídlo maximálně ve dvojicích, které spolu bydlí na pokoji. Spousta záležitostí se vyřizuje on-line. Pro skokany se všechno bude odehrávat v režimu hotel - můstek, můstek – hotel, a to se musí dodržovat,“ pokračoval.

Specifický K.O. systém



Turné čtyř můstků se skáče jinak, než závody SP. Z kvalifikace postoupí obvyklých padesát závodníků, ti ale jsou nasazeni do dvojic. V prvním kole se utká šestadvacátý s pětadvacátým, sedmadvacátý s čtyřiadvacátým a tak dále. Do druhého kola postoupí pětadvacet vítězů, ale i pět nejlepších poražených („lucky loser“) s nejvyšším počtem bodů. Druhé kolo už proběhne tradičním způsobem.



Stav světového poháru před Turné (po 7 z 28 závodů): 1. Granerud (Nor.) 600, 2. Eisenbichler (Něm.) 463, 3. Johansson (Nor.) 244, 4. Žyla (Pol.) 238, 5. Lanišek (Slovin.) 219, 6. Paschke (Něm.) 212, … 59. Polášek 4, 61. Kožíšek 2.

„Závodník musí mít masku do poslední chvíle, než bude připuštěný k pokusu. Pak má v podstatě dvě možnosti. Buďto si náustek strčí pod kombinézu a po skoku si ji zase nasadí, nebo ji odloží a dole dostane jinou. Bude to zvláštní Turné, protože tyhle závody bývaly hodně o fanouškovské atmosféře, a ta tentokrát bude chybět.“

Závodit v Oberstdorfu bude zajímavé hlavně proto, že se tam za dva měsíce uskuteční mistrovství světa v lyžování. „Areál se trochu změnil. Kluci mají výhodu si teď všechno osahat, aby věděli, jak to tady funguje. V tom vidíme velké plus, protože na šampionát klademe důraz,“ dodal skokanský funkcionář.

Posledně se z Čechů nejvíc dařilo Koudelkovi, který obsadil celkově sedmnácté místo. O rok dřív skončil na skvělém pátém místě. Českou národnost mají i dva vítězové: Jiří Raška (1971) a Jakub Janda (2006). To už je ale v prvním případě dávná minulost, na úspěchy pozdějšího hrdiny (dnes předsedy skokanského úseku) se dá jen nostalgicky vzpomínat.

Před rokem se z vítězství radoval Polák Dawid Kubacki. Tentokrát je největším favoritem letošní suverén Halvor Egner Granerud. Na začátku sezony byl Nor ve světovém poháru dvakrát čtvrtý, ale pak pětkrát v řadě nenašel soupeře a před Turné vede skoro o 140 bodů. Navíc mu v Planici utekl jen o půl bodu titul při nedávném mistrovství světa v letech.

Vítěz Turné čtyř můstků obdrží 20 tisíc švýcarských franků (485 tisíc korun).

České medaile na Turné



1965 3. Dalibor Motejlek

1968 2. Jiří Raška

1969 2. Jiří Raška

3. Zbyněk Hubač

1971 1. Jiří Raška

3. Zbyněk Hubač

1988 3. Jiří Parma

1990 2. František Jež

1993 3. Jaroslav Sakala

2006 1. Jakub Janda



Česká vítězství v jednotlivých závodech

4 Jiří Raška

2 Pavel Ploc

1 Zbyněk Hubač, Rudolf Hönl, Josef Samek, František Jež, Jakub Janda



Reprezentanti Československa a ČR zaznamenali na Turné celkem 37 pódiových umístění, naposledy stál na stupních vítězů 6. ledna 2006 Janda.