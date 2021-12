„Zákrok dopadl dobře. Evku teď čeká převoz z Rakouska do Prahy a postupná rehabilitace. Na jakékoliv prognózy je ještě brzo, je to ale otázka minimálně několika týdnů. Evka se jen tak nevzdává. Nehroutí se a věřím, že i to jí pomůže, aby se vrátila silná,“ říká Tomáš Kraus ze Snow Nomads, kteří Evu zastupují.

VIDEO: Vážné zranění. Samková si zlomila oba kotníky a musí na operaci

Samotná Eva z nemocnice v Rakousku vzkazuje: „Takhle jsem si průjezd cílem nepředstavovala, ale to je život. Když chcete být nejrychlejší na světě, někdy to hodně bolí. Díky všem za vzkazy a podporu. Děkuju lékařům za super péči. A navíc za pokoj s výhledem a spoustou světla. V nohách mám šrouby, které by měly kotníky zpevnit. Uvidíme, jak se to bude hojit, ale budu bojovat!“

Stihne olympiádu?

Olympijská účast je zatím s otazníkem. „V tuto chvíli neumíme tedy s určitostí stanovit čas návratu Evy k tréninku a závodům. O dalších novinkách, včetně léčebného procesu, vás budeme průběžně informovat po jejím návratu do České republiky,“ zní z týmu Samkové.