Abramovová společně s dalšími dvěma naturalizovanými Ruskami Jekatěrinou Bekhovou a Oksanou Moskalenkovou byly vyloučeny z ukrajinského národního týmu kvůli tomu, že nesplnily výběrová kritéria. Podle ukrajinských biatlonistek však byla skutečným důvodem odstranění Abramovové její cesta do Ruska během válečného konfliktu na Ukrajině.

Reprezentantky zaslaly dopis ukrajinskému ministrovi mládeže a sportu Vadymu Gutzeitovi, ve kterém vyzdvihly úspěchy ruské rodačky a požadují, aby Abramovovou netrestal kvůli zemi jejího původu.

Že mají Rusové slzy v očích? Jdi do prd...e, vyslechla si biatlonová legenda

„Olga Abramovová přijala ukrajinské občanství před deseti lety. Od té doby obětavě pracovala pro slávu národního sportu. Vlajka Ukrajiny byla mnohokrát vztyčena na počest významných sportovních úspěchů Ukrajinky Olgy Abramovové,“ uvedl web biathlon.com.ua s odkazem na dopis.

Abramovová v emotivní výpovědi uvedla, že jí vyřazení z ukrajinské biatlonové reprezentace překvapilo. „Po soustředění jsem odjela za svou jeden a půl roční dcerou, která v té době byla v Rusku,“ vysvětlila potrestaná biatlonistka.

„Deset let mé sportovní kariéry uplynulo pod ukrajinskou vlajkou, deset let jsem občankou Ukrajiny a jsem na to hrdá! Ale proč teď, když naše země potřebuje jednotu a podporu, začínáme nějaké vnitřní zúčtování a hledáme zrádce tam, kde žádní nejsou?“ ohradila se Abramovová na sociální síti.

Biatlon odmítá znaky agresorů. Špatný vtip, reaguje Šlesingr, Rusové se urazili

Abramovová, která závodí za Ukrajinu od roku 2012, už během kariéry zažila nepříjemné okamžiky. V lednu 2016 měla pozitivní test na meldonium a mezinárodní federace IBU ji distancovala. Mezinárodní sportovní arbitráž CAS však vyhověla jejímu protestu a zpětně anulovala její roční trest za doping.

Ukrajinští biatlonisté po vypuknutí války ukončili sezonu a někteří narukovali do národní gardy bránit svou vlast. Mistr světa Dmytro Pidručnyj se vrátil do svého rodného města Ternopil a se zbraní v ruce bojuje proti ruským okupantům. V bojích na frontě dokonce zemřel devatenáctiletý ukrajinský talent Jevhen Malyšev.