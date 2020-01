Mikaela Shiffrinová vyhrála Super v rámci Světového poháru v bulharském Bansku. Ze startovního pole jí krátce před začátkem ubyla jedna ze soupeřek, Ester Ledecká se totiž omluvila z důvodu únavy. Další závod ji tak čeká příští víkend v ruském Soči.

Česká lyžařka Ester Ledecká. | Foto: ČTK

Už včerejší závod ukázala, že náročný program, kdy střídá vystoupení v lyžařském a snowboardovém Světovém poháru, na Ledeckou začal doléhat. Její výsledky v Bansku měly sestupnou tendenci a po sobotním sjezdu, v němž česká lyžařka skončila mimo bodované příčky, kouč Ledecké Tomáš Bank připustil, že by to chtělo odpočinek. "Prospěla by pauza, protože Ester je slabá a tím pádem pak stojí na startu a moc si nevěří," všiml si v rozhovoru pro Českou televizi.