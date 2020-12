Začátkem července český skokan na lyžích upadl ve Villachu. A dost nepříjemně na hlavu. „Odnesly to vazy v rameni a pochroumaný kotník,“ říká 31letý reprezentant. Na konci léta měl další problém, při dlouhém pokusu v Zakopaném přišel opět pád. Tentokrát se mu podlomilo koleno. „Křížové vazy byly naštěstí jen potrhané. Bylo to ale nepříjemné a trvalo to dlouho. Nemohl jsem skoro nic dělat,“ vypráví vítěz pěti závodů mezi elitou.

Bylo to pro něj něco nového, s koleny nikdy nic neměl. „Musel jsem být opatrný, noha byla strašně ochablá. Stehno jsem měl asi o pět centimetrů slabší, proto jsem na můstek nespěchal. Nejdřív bylo potřeba dát se do kupy kondičně.“

Fyzičku už má… Ale do sezony vstoupí s minimem skoků. „Proto jsem celý takříkajíc v očekávání. Vůbec si netroufám odhadovat, jak na tom jsem, ale za velké plus považuju, že jsem si skočilv Ramsau na sněhu.“

Mírný otok

Ovšem stoprocentně přesvědčený, zda skočí z můstku už teď ve Švýcarsku, není. „Naposledy v Polsku mě v kolenu zase zabolelo. Magnetická rezonance ukázala mírný otok u kosti, což by nemělo být nic vážného. Rozhodne se ve čtvrtek,“ líčí okolnosti možného startu. „Je to tak padesát na padesát, ale věřím, že to dopadne dobře. Kdyby to nešlo, pak by bylo na zvážení, jestli vůbec vyrazit na Turné čtyř můstků a necílit až na šampionátv Oberstdorfu,“ přemítá.

Pokud Koudelka do nejbližšího závodu nastoupí, mohl by povzbudit kolegy z reprezentace. „S tím se fakt nedá počítat, i když to od řady lidí slýchám,“ směje se.

Češi nicméně zažívají hodně špatný start, žádné body, koronavirus, diskvalifikace… Koudelka je tak brán jako spasitel. „Je třeba si uvědomit, že jsem byl půlku léta zraněný. Od konce minulé zimy mám minimálně naskákáno. Přes léto je dobré mít ke dvěma stovkám skoků, ale já jich mám asi deset, a to je strašně málo.“

Pokud se v Engelbergu objeví, prý ani nebude před závodem nervózní. „Pojedu to zkusit a uvidím. Hlavní bude zůstat v klidu. Jsem opravdu na začátku cesty.“