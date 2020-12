Nechte si vyprávět příběh skoro neznámého „článku“ v lyžařské reprezentaci. Jiří Bošek (zvaný Bóša) je dvorním fotografem svazu.

„Závody prožívám od rána do večera. Kvalitní snímek je na prvním místě, ale jak to jde, tak kluky i holky povzbuzuju,“ usmál se.

Možná i tenhle přístup Češi oceňují. S každým reprezentantem si tyká. „Je pravda, že ne všichni se do focení hrnou. Byli tací, se kterými to byla vyloženě výzva. Ale to se mi líbí,“ zmínil.

Fotografův program připomíná to, čím si procházejí sami závodníci. Na nohou je klidně už v pět ráno. Po snídani běží do buňky, kde pracují servismani. Pak následuje obhlídka trati, příprava. Hlavně nikoho neznervóznit…

O honbě za nejlepší fotkou

Jiří Bošek uznává, že ani sebelepší příprava nemusí přinést úspěch. Jeho motto? "Nejlepší fotky bývají ty nepřipravené."

„Sám jsem závodil, a proto vím, že se pohybuji v ožehavém prostředí. Snažím se sportovcům nepřekážet, respektovat jejich potřeby a zachycovat, co vidím,“ konstatoval.

Zní vám to jako sen? Pozor, tahle práce je spíš pro otrlé.

V době závodu ze sebe musíte vymáčknout všechno. Často v mrazu („Bóša“ kdysi během dobrodružných cest v Laponsku zažil minus 35 stupňů), do toho přesuny, zapovězená místa kvůli televizním kamerám… „Když fotím skoky, tak za den pětkrát vyběhnu můstek,“ prozradil.

A pak? Zatímco diváci odcházejí do hotelů a hospod, jemu nastává další „směna“. „Posílám fotky novinářům, třídím je, upravuju… Obvykle to trvá do jedné v noci. Skoro nespím,“ shrnul reportér.

Za dva roky mu bude čtyřicet let. Jeho sen? Dostat se na olympiádu.

„To by byla moje premiéra pod pěti kruhy. Kamarádi se mi smějí, že když jsem se na olympiádu nedostal s lyžemi, tak se tam dostanu snad aspoň s foťákem,“ konstatoval.