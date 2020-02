Od soboty trénujete v dějišti šampionátu. Jak se vám tam jezdí?

Jízdy jsou docela slušné, jen podmínky máme dost složité: počasí není úplně dobré, dráha je pomalá. V pondělí sněžilo, v úterý zase pršelo, a k tomu je teplo.

Jen pro představu: první jízdu jsem měla o vteřinu rychlejší než druhou, takže nelze moc testovat. To se dá, jen když je dráha stejná a podmínky se nemění. A to tady teď není. Když dám ale tohle stranou, tak v zatáčkách mám z jízd dobrý pocit. A to mě těší

Máte tedy formu?

Trochu ji hledám celou sezonu. (úsměv) Skončila jsem devátá ve Světovém poháru, což je dobré, ale doufala jsem, že budu o pár míst výš. Čeká mě poslední závod sezony, ještě zkusím zabojovat.

Altenberg leží blízko od českých hranic. Máte informace o příjezdu českých fanoušků, víte, kdo z blízkých vám bude držet pěsti?

Rodina přijede. Budou tady máma, babička, děda, kamarádka z Frankfurtu, další z Drážďan. Při tréninku jsem potkala české fanoušky a říkali, že přijedou i na závody. Když závodili kluci na dvojbobu, tak bylo u dráhy dost lidí z Česka. Tak doufám, že dorazí i na skeleton.

S jakým výsledkem byste byla v sobotu spokojená?

Top 6 by bylo fajn. Umístit se v top 10 by pořád nebylo špatné, ale doufám, že bych to mohla zvládnout do té šestky.