Je nějaký speciální moment, který si ze sezony nyní vybavíte?

Asi nemám nějaký zásadní moment sezony. Určitě se povedl víkend v Crans-Montaně (první a druhé místo ve sjezdu - pozn. aut.). Po technických problémech týden předem jsme se dokázali zvednout a získat dva nádherné zvony. Po nich jsem celou kariéru toužila, a teď je mám doma.

Od posledního závodu sezony již přece jenom nějaký čas uběhl. Stihla jste si za tu dobu odpočinout?

Byla jsem chvíli v Londýně, tam jsem odpočívala. Jinak jsem sice měla volnější režim, ale probíhá průběžně testování materiálu, do toho jsem trénovala kondičku a řešili jsme už i věci ohledně příští sezony.

A zřejmě i řešíte složení týmu. Fyzioterapeut Michal Lešák oznámil konec. Už máte náhradu? Ostatní členové zůstávají?

Tohle je zajímavé. Michal Lešák dal na sociální sítě, že děkuje za sezonu. Vypadalo to sice že končí, ale my se domlouváme na režimu spolupráce i pro příští sezonu. Aby většinu závodů mohl odjet. Možná angažujeme ještě jednoho fyzioterapeuta, ale byla bych ráda, aby Méďa alespoň na částečný úvazek pokračoval dál. Pokud jde o zbytek týmu, vše se vyvíjí. Definitivní složení ale budu znát až před sezonou.

Jak pokračuje vaše studium marketingové komunikace na VŠFS?

Letos bych měla ukončit poslední ročník magisterského studia. Poté bude následovat, doufejme, diplomka a státnice. Mám v plánu to letos dokopat do zdárného konce.

Jaké jsou vaše plány na léto?

Máme před sebou hromadu testovacích kempů. Od mého partnera Red Bullu jsem dostala pozvánku do Monaca na závod F1. Tam se těším, formule jsem nikdy neviděla naživo. Dostala jsem i pozvánku na surfařský závod v zátoce La Défi. Mám trošku problém, že nejsem rozježděná. Tak uvidím, jestli pojedu, nebo se budu jen dívat.

Máte s windsurfingem nějaké zkušenosti?

Když jsem asi v pěti letech začínala se snowboardem, tehdejší trenér mi říkal, že v zimě se dělá snowboarding, v létě potom windsurfing. Tak jsem to trénovala a vyplatilo se. Pravidelně jezdíme ve třech s bráchou a tátou. Toho občas i předjedu. Ale říkám to velmi potichu, protože je to ohromně těžký soupeř. Zatím mám tedy zkušenosti jen na amatérské úrovni. Ale pokud mi dovolí jet a půjčí mi výstroj, pojedu na krev. Buď vyhraju, nebo tam umřu. (směje se)

Pokud přežijete, jaké budete mít cíle pro příští sezonu?

Záleží hodně na programu závodů, oficiálně ještě nejsou zveřejněné. Až budeme znát termíny, potom to budeme muset vymyslet. Bohužel to vypadá, že budou kolidovat termíny mistrovství světa. Navíc lyže a snowboard se pojedou docela daleko od sebe. Na rozdíl třeba od budoucí olympiády, kde se bude závodit na protějších kopcích. Všechno se tedy bude teprve ladit.

Bude vaší ambicí zisk malého Křišťálového glóbu v lyžích?

Já ani nevím. Já to beru tak, že chci být zase o kousek lepší než v minulé sezoně. Letos se to podařilo. Moc si vážím toho, že jsem mohla na olympiádě reálně bojovat ve čtyřech disciplínách ve dvou sportech o medaile.

Letos jste získala řadu medailí a zmíněné zvony. Máte nějaký další soukromý sen?

To cinkání medailí o sebe nebo zvuk těch zvonů - to se krásně poslouchá. Doufám, že to budu moci poslouchat i nadále. Ráda bych také vyhrála ve Val d'Isère. Tam kdo vyhraje, dostane krávu. To by bylo krásné, dostat krávu. (směje se) Pověsila bych si na ní všechny ty své trofeje.

Co plánujete do budoucna zlepšit, aby se to povedlo?

Chtěla bych věnovat více času na materiál. Abychom ho mohli lépe vyladit. Spoustu toho musím zlepšit i já. Fyzickou kondici, vlastně i psychickou. Také některé věci ohledně techniky. Už jsme se o tom bavili i v týmu a navzájem si potvrdili, že na tom všem budeme pracovat.