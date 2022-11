Krasobruslařka Valijevová vyhrála v závod v Rusku. RUSADA chce kauzuutajit

Šestnáctiletá Valijevová ve své jízdě na ruské Grand Prix ukázala pocity, které zažívala po olympijském skandálu. Jízda byla plná emocí, mladičká Ruska nakonec celý závod vyhrála. „Chci ukázat všechno, co jsem v tu chvíli cítila a co možná stále cítím. Jsem ráda, že to můžu sdílet,“ řekla ruským médiím.

Od olympiády se verdiktem okolo Valijevové zabývá ruská antidopingová agentura, která ale odmítá výsledky svého šetření sdělit zbytku světa.

Znepokojivé zdržení

„Zdržení nás znepokojuje. Proto byla RUSADA formálně informována, že pokud případ rychle nevyřeší, využijeme našeho práva jít rovnou k arbitráži CAS,“ uvedl na twitteru šéf WADA Witold Bańka.

Valijevová mohla na olympiádě v Pekingu nastoupit do soutěže žen. V nich ale jako hlavní favoritka několikrát chybovala a skončila až čtvrtá.

Dočká se celý případ svého rozluštění?