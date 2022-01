Existovala i varianta, že by se Šárka Pančochová do Číny přesunula rovnou z Ameriky. Jenže kvůli povinným testům členka Dukly raději dorazila do Česka. Chodila na ně každý den.

Sáblíková si pochvaluje olympijskou vesnici: Je úžasná, dýchá tu atmosféra

„Bylo to hektické a vypadá to, že v Pekingu budeme muset být v bublině. Asi neužiju olympiádu jako ty předchozí. Budeme odstřižení od jiných disciplín a nic neuvidíme,“ litovala třicetiletá žena, která loni v Americe řekla ano své přítelkyni Kaileen Lareeové.

Jezdí nejlíp v kariéře

A jaký rozdíl cítí mezi olympijskou premiérou a letoškem? „Uplynulo dvanáct let. Vancouver byl nejlepší zážitek. Bydleli jsme ve městě s hokejisty, byli na jejich zápase a viděli Jágra. Bylo to wow!“

Užila si všechny předchozí hry. „Vždycky se naskytla nějaká super zkušenost. Ale ve Vancouveru mi bylo osmnáct. V té době jsem šla do všeho po hlavě a bývala hodně zraněná. Teď je to jiné. Když mi něco nejde, nelámu to přes koleno. A taky jsem vdaná.“

Z bídy přímým letem až na výsluní? Biatlonisté se v Pekingu pokusí o malý zázrak

Pekingské ambice moc neřeší, i když… „Bedna by byla parádní,“ usmívala se. „Prý je tam ale dost kosa a často fouká. Uvidíme, jak mi to sedne. Těším se, ale víc řeknu po prvním tréninku.“

Není moc snowboardistů, kteří závodili na čtyřech olympiádách. „Mám z toho radost. Připadá mi, že v tom budu umět líp chodit. Vím, co čekat, a za tucet tel mám víc zkušeností. Těším se, že to bude easy,“ vykládala.

Taky si váží toho, že se kvalifikovala ve všech třech disciplínách. „To se zatím nikomu z holek ani z kluků nepovedlo. Je to velká výzva,“ pokračovala s tím, že teď jezdí nejlíp v kariéře. „Jsem dobře rozježděná a připravuju nové triky. Zkouším backside 1080, ten musím dát než skončím kariéru. Třeba to vyjde na olympiádě.“

Posílá energii Evce

Vášeň pro svůj sport ji neopouští. „Snowboarding mě pořád strašně baví. Baví mě létat ve vzduchu. Mít volnost a kontrolu nad prknem. Ve třiceti jsem ale opatrnější a vyježděnější. To mi pomáhá. Mám míň zranění a lepší triky.“

Před odletem myšlenky Šárky Pančochové směřovaly k Evě Samkové, kámošce a vyznavačce akčního snowboardkrosu, která si ale v prosinci zlomila kotníky a musela účast v Pekingu oželet.

Olympijští manželé mají jasno. Když se při curlingu nedaří, je lepší mlčet

„Byla jsem z toho fakt špatná, když jsem slyšela, co Evku potkalo. Olympiáda je v tomhle případě vedlejší. Všichni jí přejeme, aby byla brzo zdravá,“ ukazovala na dálku, jak drží palce.

„Je hrozná škoda, že nejede. Bude nám chybět. Chtěli jsme mít Evku v Pekingu. Vždycky dělá dobrou atmošku. Posíláme ti co nejvíc energie. Ať ti to co nejdřív a dobře sroste!“