Místo: Cortina d'Ampezzo. V hlavní roli: nejlepší lyžaři. Česká hvězda: Ester Ledecká.

Dvojnásobná olympijská vítězka má pro nejbližší dny ty nejvyšší ambice, ale hned v úvodu přišla možná malá, možná větší komplikace.

InfografikaZdroj: DeníkPrvní závodní den narušilo počasí. Nakonec úplně sešlo ze superkombinace. Zatímco ostatní lyžařky mávly rukou, Ledecká ne.

Důvod? Ráda by z Cortiny odjela co nejdřív.

„Chtěla by jet jak mistrovství světa na lyžích, tak pak na snowboardu,“ vysvětlil trenér Tomáš Bank pro Českou televizi.

Jen malá odbočka: nejlepší dámy na prknech závodí o medaile 1. a 2. března.

Zpátky k lyžím do Cortiny. Na úterý je v plánu superobří slalom. Ledecká může útočit na stupně vítězů, letos už si připsala jeden triumf (ve Val d'Isere). Od té doby se však leccos změnilo.

Hlavně tedy forma Švýcarky Lary Gutové-Behramiové. Právě jí všichni věří, ji pasují do role největší favoritky. „Řekněme si to na rovinu. Nechceme si to užít. Ty nejlepší závodí, aby vyhrávaly,“ poznamenala.

Experti jsou zvědaví také na výkon Američanky Mikaely Shiffrinové, jež obhajuje titul. „Na tréninku vypadala fakt dobře,“ dodal Bank.

Poslední poznámka: závod začne až ve 13 hodin, Ledecká bude mít startovní číslo 11.