„Nemůžu to prozradit, ale myslím si, že když rozesmějeme Jozefa, tak stoprocentně rozesmějeme i všechny v publiku,“ odmítl uvést bližší podrobnosti Tomáš Verner, mistr Evropy z roku 2008.

V době, kdy začal získávat medaile, se potkal se Sabovčíkem v show. „To je prapodivný svět a zavání i průšvihem. Jsou to dlouhé šňůry s dospělými lidmi, kteří už nezávodí, náročný program, žádný denní režim a vyděláváte peníze. Bruslaře to může strhnout k tomu, aby jezdil spíš show než závody a Jozef mě tím provedl,“ zavzpomínal Verner na první setkání s bronzovým medailistou z olympiády v Sarajevu 1984 a mistrem Evropy 1985 a 1986.

„Najednou to pro mě byl kluk, který se mnou skočil na led a vysvětlil mi, co dělám špatně. Z nuly, kdy jsem ho vůbec neznal, jsme byli kamarádi,“ vysvětlil Verner. Na Fire on Ice, kde bude i v roli moderátora, se už připravuje. „Začal jsem hubnout, abych i já dokázal předvést něco, co je hodno mistra Jozefa Sabovčíka,“ prozradil trenér bratrů Bělohradských, že shodil osm kilogramů.

A jak je na tom je pětapadesátiletá hlavní hvězda? „Nezávidím mu, ale Jozef je stálice a váží o patnáct kilo méně než já, takže se mu i v jeho letech bude dýchat lépe. Tuším, že na své 45. narozeniny ještě skočil čtverný skok - prvek, o který u nás kluci bojují,“ poznamenal Verner a dodal, že na show v roce 2009 skočil Sabovčík během jednoho týdne 27 salt. „To už vlastně chodil víc vzhůru nohama než po ledě,“ smál se Verner.

„Na svoje trénování Jozef v létě čas neměl, salto určitě dělat nebude. Nevím, co plánuje na exhibici, ale ale on vždycky chce divákům ukázat to nejlepší,“ doplnila úřadující česká mistryně Eliška Březinová. U Sabovčíka, který je od loňska její trenér, se v americkém Utahu připavovala na sezonu. „Je pro mě opora, hodně mi pomohl. Sám si závody prošel, zná pocit nervozity a vždycky mě dokáže uklidnit,“ ocenila krasobruslařka jeho podporu.

Fire on Ice

Kromě Jozefa Sabovčíka, Tomáše Vernera a Elišky Březinové by měl 6. listopadu v Ostravar Aréně vystoupit také její bratr Michal, ruští olympijští vítězové Alexej Jagudin (2002), Adelina Sotnikovová (2014) a sportovní dvojice Taťjana Totmjaninová - Maxim Marinin (2006), bronzoví tanečníci z ME 2017 v Ostravě Jekatěrina Bobrovová - Dmitrij Solovjev, nebo akrobaté Vladimir Besedin a Alexeje Polishchuk. Vstupenky v ceně od 690 do 1290 korun se prodávají v síti Ticketportal.