Stačila jste nasát tu správnou sváteční atmosféru?

Rozhodně. Tohle jsem dlouho nezažila. Mohla jsem si vše nazdobit, podílet se na pečení cukroví, prostě dělat takové tradiční věci.

Mluvila jste o cukroví. Pekla jste sama? A co štědrovečerní menu?

Cukroví jsem pekla sama. Pokud jde o štědrovečerní večeři, tam jsem se spíš spolupodílela, protože jsme byli u rodičů. Na to být na Vánoce sami máme ještě dost času.

Odložila jste také sportovní oblečení a chodila, pohádkově řečeno, více načančaná?

Nějaké čančání není moje parketa. Rozhodně jsem ale odložila tréninkové propriety, protože jsem dostala nakázáno po návratu z Östersundu nic nedělat. Dost jsem se věnovala procházkám.

K vánoční pohodě patří i sledování pohádek. Také jste je hltala?

Pohádky mám ráda a koukám na ně. To byla jedna z věcí, na kterou jsem se moc těšila. V minulosti jsem si je stahovala, teď jsem je mohla vidět přímo v televizi doma na gauči.

Nedá mi to odbočit k biatlonu. Sledovala jste v televizi také předvánoční závody v Hochfilzenu a Annecy?

Ty jsem samozřejmě sledovala a hodně jsem fandila. Byl to trošku nezvyk, vidět závody takhle zpovzdálí, ale koukala jsem se poctivě.

Jaký jste vlastně divák? Chytáte se za hlavu, když vaše kolegyně minou terč, nebo to berete s nadhledem a pochopením, proč a co se na trati dělo?

Vím, že se takové věci stávají a beru je v klidu. Ale je jasné, že je mi holek líto, když třeba musí jet na trestné kolo. Dovedu si představit, co v té chvíli cítí.

Vraťme se k Vánocům. Jaký jste Ježíšek? Jste spíše typ kupovací, nebo dárky ráda sama vyrábíte?

Já dárky až tak moc neřeším. Jsem vždy ráda, když se mohu sejít s rodinou. Pochopitelně si nějaké malé dárky dáváme. V minulosti jsem všechno řešila přes internet, protože jinak jsem se k nákupům nedostala. Ale letos se mi podařilo i něco vyrobit. (směje se)

Vzpomenete si, jaký dárek vám udělal největší radost?

Vždycky to byly sportovní věci. Ať už jsem dostala nové kolo, lyže a podobně.

Na závěr si dovolím položit klasickou otázku: jaké máte cíle a předsevzetí do roku 2020?

V novém roce se budu chtít dát dohromady, ještě se podívat na trať a zazávodit si. Takže mým největším přáním je být zdravá.