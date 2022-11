Největší otazník přináší situace kolem lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké. Když ponecháme stranou tahanice ohledně (ne)podepsání smlouvy se Svazem lyžařů ČR, tak se jako nejdůležitější jeví informace, že trojnásobná olympijská vítězka s největší pravděpodobností nebude o víkendu schopná nastoupit do úvodních závodů světového poháru v rychlostních disciplínách v kanadském Lake Louise.

Novák se cítí před startem SP ve formě. Skvělé by bylo desáté místo a výš, říká

Kvůli letní zlomenině klíční kosti a následné léčbě a rehabilitaci se česká hvězda nestačila náležitě připravit. Při jediném setkání s médii z poslední doby, se po vítězství v anketě Armádní sportovec roku 2022 na konci října vyjádřila v tom smyslu, že od doktorů nemá úplně ve všem zelenou.

Kdy vyjede Ledecká?

„Ještě to asi bude chvíli trvat. Je potřeba, aby kost pořádně srostla. Bolí to, ale doufám, že bychom měli stihnout závody v Lake Louise. S týmem se o to budeme maximálně snažit. Mohu lyžovat, ale musím být opatrná,“ vykládala před měsícem.

Kdy se sedmadvacetiletá Ester Ledecká skutečně na lyžích nebo prkně na zasněžených svazích objeví, je zatím ve hvězdách. V jiných barevných odstínech se jeví případ olympijské vítězky ve snowboardcrossu Evy Adamczykové, za svobodna Samkové.

Blíží se roční výročí jejího děsivého zranění, kdy si v Montafonu zlomila obě končetiny nad kotníky, podstoupila operaci a dlouhou rekonvalescenci. Právě v rakouském středisku se v prosinci chtěla vrátit mezi elitu, ale závod se kvůli nedostatku sněhu zřejmě posune do doby těsně před vánočními svátky. Evka na tom může být dobře. Svědčí o tom víkendový závod FIS na Pitztalu, kde obsadila třetí místo.

Zranění Ester Ledecké? Od doktorů nemám ještě ve všem zelenou, říká

Zastavme se u další hvězdy zimních sportů. Jedna z nejúspěšnějších českých olympioniček Martina Sáblíková vstoupila do nové sezony pátým místem v závodu na 3000 metrů na SP ve Stavangeru, o týden později dojela v Heerenveenu sedmá. Výkony pětatřicetileté rychlobruslařky ovlivnily i zdravotní problémy. „Byla jsem oslabená a měla jsem i teplotu, ale nebyla jsem jediná, kdo se potýkal s nemocí,“ uvedla po druhém startu.

Jestli bude Sáblíková moct navazovat na medaile, na něž si fanoušci během její dlouhé kariéry zvykli, bude záležet hlavně na zdraví. S mladšími soupeřkami bude schopná držet krok jedině za předpokladu, že bude absolutně fit.

Život naruby. Nemocná skeletonistka Fernstädtová vyhlíží tři vrcholy nové sezony

Výborně vstoupila do sezony skeletonistka Anna Fernstädtová. V závodě SP v kanadském Whistleru dojela čtvrtá. Od čtvrtých stupňů vítězů v kariéře ji dělilo devět setin. „První závod, čtvrté místo, myslím, že super. Dala jsem nejlepší jízdy, jaké se mi za poslední tři týdny povedly,“ říkala závodnice s česko-německými kořeny.

Den po 26. narozeninách si na oblíbené dráze zaběhla dvakrát osobák. „Ze startů mám velkou radost,“ nezastírala závodnice, která má od ledna diagnostikovanou cukrovku. Až další závody ukážou, jak se s takovým hendikepem dokáže usměvavá rodačka z Prahy popasovat. Každých pět minut jí totiž speciální přístroj měří hladinu cukru v krvi, musí si pečlivě hlídat stravu a například také spánek.

Beranová přehlédla kolohnátku

Vstup do sezony se povedl běžkyni na lyžích Tereze Beranové, která se ve finském středisku Ruka zaskvěla kariérním maximem v podobě sedmého místa se v klasickém sprintu. Velký dík od ní putoval do servisu za výborně připravené lyže.

Po závodě přiznala, že v jejich silách bylo i finále, ale ve finiši prý trochu zapomněla na Norku Skistadovou. „Jsem husa, neviděla jsem tu kolohnátku. Myslela jsem, že máme se Švédkou Hagströmovou v semifinále větší náskok. Když jsem pak zjistila, že se obrovská Norka blíží, byla jsem ve špatné stopě,“ litovala.

„Dostala jsem strach, a tak jsem předčasně předkopla lyži. Kdybych udržela nervy a udělala to o maličko později, finále by asi vyšlo. Jsem naštvaná. Je mi to líto právě kvůli servisu, protože to mohlo klapnout.“

Poslepovaná biatlonistka. Od každého trenéra jsem si něco vzala, vyznává Jislová

Velká naděje českého běhu Michal Novák v Ruce třikrát bodoval. Ve sprintu byl šestnáctý, na desítce si dojel pro 24. místo a ve stíhačce na 20 kilometrů obsadil patnáctou příčku. Nejvíc spokojený byl právě s nedělním výsledkem.

„Myslím, že to bylo hodně bojovný a agresívní. Každý jel na maximum. Trochu mě postihla krize, ale pak jsem zmátořil a ještě se mi povedl finiš. Těším se na další závody,“ říkal po závodě s tím, že průběžné 11. místo ve SP si považuje.

Podle úvodu ve skocích a v severské kombinaci se zdá, že nedojde k vybočení z dosavadního trendu. Roman Koudelka byl v Ruce jediným reprezentantem a nekvalifikoval ani do jednoho závodu. Někdejší slavnou disciplínu dál svírá krize a její budoucnost je značně mlhavá. Mezi sdruženáři ve dvou ze tří závodů bodoval Tomáš Portyk, což je v kombinované disciplíně setrvalý stav.

Biatlonisté dokončili generační výměnu. V ženách máme excelentní tým, říká Hamza

Na závěr jsme si nechali biatlon, který startuje sezonu už toto úterý ve finském Kontiolahti. V reprezentaci byla dokončena generační výměna a dál se bude spoléhat na osvědčenou dvojici Markéta Davidová - Michal Krčmář. Jinak novinek je docela dost včetně nového trenéra mužů, nového trenéra střelby a změn v organizaci reprezentačních týmů.

Nechme se překvapit.