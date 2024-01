Sportovní tragédie lyžařky Vlhové. Při domácím závodě se vážně zranila

/VIDEO/ S velkým očekáváním dorazili fanoušci slovenského lyžování do Jasné, aby zde fandili největší hvězdě tamního lyžování posledních let a jedné z největších favoritek Světového poháru. Petra Vlhová však z obřího slalomu ukrojila jen pár bran a poroučela se do ochranných bariér. Ze sjezdovky putovala rovnou do nemocnice, kde se bohužel naplnily černé scénáře.

Záchranáři pomáhají lyžařce Petře Vlhové, která se zranila při závodě SP v Jasné | Foto: Profimedia/AP Photo/Pier Marco Tacca