Jak vzpomínáte na Špindlerův Mlýn, kde jste před čtyřmi lety vyhrála obří slalom a byla třetí ve slalomu? Jsou to velice příjemné vzpomínky. Závodilo se mi tam výborně, ten kopec mi asi vyhovuje. (usmála se) Bylo to i tím, že tenkrát ze Slovenska dorazila spousta příznivců. Vytvořili skvělou atmosféru a cítila jsem se jako doma.

Víte, v jakém množství dorazí vaši fanoušci do Špindlu letos?

Ze Slovenska to do Krkonoš není zase tak daleko. Předpokládám, že budu mít v hledišti znovu velkou podporu. Fanoušci za mnou jezdí všude po Evropě. Kromě nich do Krkonoš přijedou i moji blízcí a známí. Čím víc lidí přijde, tím bude lepší atmosféra a my si to budeme užívat. Ve Špindlu by neměl chybět žádný milovník alpského lyžování.

Vnímáte při jízdě povzbuzování fanoušků?

Obvykle se ke mně donese až v cílovém prostoru. Jiné to bylo minulý týden ve Flachau, kde je vidět do cíle už od začátku, takže je tam všechno slyšet.

Ve Flachau jste ve večerním slalomu slavila první triumf v sezoně a zvítězila poprvé od loňského března. Znamená to zvýšení motivace do dalších startů?

Po olympiádě v Pekingu mi došlo, že už jsem vyhrála všechno, a trochu nevěděla, co s tím. Bylo potřeba na čas vypnout. Naštěstí mám kolem sebe lidi, o něž se mohu opřít. Vždycky se snažíme dělat to nejlepší a motivace se pak dostaví. Do lyžování mám pořád velkou chuť. Ve Flachau jsem vyhrála už potřetí, a o to byly moje emoce větší. (usmála se)

Sezona probíhá ve znamení excelentní jízdy Mikaely Shiffrinové. Co říkáte jejímu útoku na absolutní počet prvenství (ve SP je nyní s krajankou Lindsey Vonnovou na 82 výhrách)?

Je jen otázkou času, kdy rekord překoná. Pro mě je čest s ní závodit. Jednou se bude vzpomínat, že jsem dokázala Mikaelu porážet. Ale někdy je trochu složitější jezdit s někým, kdo pořád vyhrává… Ve Flachau jsem měla velkou radost proto, že jsem ji při vítězném tažení porazila. Svědčí to o tom, že jsem pořád silná a stále na to mám. Ono být před Mikaelou není nic snadného.

Co říkáte špatným sněhovým podmínkám, kdy v posledních týdnech často dochází k přesouvání závodů?

Máme teplou zimu… Kolikrát bývá sníh jen na kopci, kde probíhá závod. Ty okolní jsou holé, ale věřím, že v Krkonoších bude sněhu dost.

Ve Špindlerově Mlýně pojede i Martina Dubovská. Co říkáte jejím výkonům?

Samozřejmě je sleduju a vím, že teď dvakrát nedojela první kolo. Netuším, o co jde, ale věřím, že to Maťa co nejdřív prolomí. (usmála se)