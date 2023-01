Organizátorům situace vryla do čela nejednu vrásku. „Přišli jsme skoro o všechen sníh. S přípravou kopce jsme po oblevě museli začít úplně znova. Začátkem ledna si holých strání v Krkonoších všimli i fanoušci a skoro se zastavil prodej vstupenek. Vůbec se nám nedýchalo dobře. Až minulý týden se to obrátilo. O víkendu se bude závodit,“ říkal s úlevou prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček.

Mráz považují za zázrak

Konání minulý týden posvětila i inspekce Mezinárodní lyžařské federace (FIS). „Nemohu říct, že bych měl bezesné noci, ale některá rána byla těžká. Jeden čas jsme s federací hráli docela poker, ale věřili jsme, že se počasí umoudří. Leden je přece jen zimní měsíc. Teď považujeme mráz za malý zázrak,“ pokračoval.

„Jednali jsme i s Krakonošem,“ říkal naoko s vážnou tváří René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn. „Teď už se Svatý Petr oblékl do zimního a panuje lyžařská atmosféra.“

Vlhová: Jednou se bude vzpomínat, že jsem Shiffrinovou dokázala porážet

Znovu se rozběhl předprodej, je prakticky vyprodáno. Zbývá jen pár lístků na místa k stání. Jedou se dva slalomy a každý den dorazí deset tisíc diváků.

„Užijí si skvělé závody s nejlepšími lyžařkami světa. Moc bych si přál, aby se Mikaele Shiffrinové povedlo rekordní vítězství,“ prohlásil Trávníček o největší sjezdařské hvězdě současnosti, které chybí jediná výhra, aby se osamostatnila na čele žebříčku v počtu vítězství ve SP.

Co předvede Vlhová?

To momentálně okupuje s krajankou Lindsey Vonnovou, která už ukončila kariéru, ale o víkendu se připomněla, když jako první žena sjela v Kitzbühelu obávanou sjezdovku Streif. To byl svérázný kousek, ale Shiffrinová - dřív nebo později - své předchůdkyni zamává. Obě Američanky ovládly 82 závodů a čeká se, jestli se to sedmadvacetileté lídryni SP povede už v Česku.

Ve Špindlerově Mlýně pojedou lyžařky dva slalomy SP. Obří slalom nebude

Té se bude snažit roli favoritky znesnadnit Petra Vlhová, olympijská vítězka z Pekingu. Přijedou s ní stovky slovenských fanoušků a spolu s českými diváky jí vytvoří takřka domácí prostředí.

„Souboje Petry a Mikaely je to nejlepší, co současné lyžování přináší a překonání Vonnové je skvělou pozvánkou do Špindlu. Bude to prvotřídní událost. Pokud Mikaela vyhraje, vymýšlíme speciální odměnu,“ naznačil Trávníček.

Šest Češek na startu

Lákadlem pro diváky bude také start české reprezentantky Martiny Dubovské, která patří do slalomové špičky. „Sice naposledy dvakrát nezvládla první kolo, ale věřím, že to ve Špindlu zlomí. Určitě bude v top formě a předvede pěkný výsledek,“ přál si Trávníček.

Kromě ní bude na startu pět dalších Češek: Gabriela Capová, Adriana Jelínková, Klára Gašparíková a sestry Elese a Celine Sommerovy. Organizátoři mají připravují jedno překvapení pro mladé sportovce.

VIDEO: Zpátky na svahu. Vonnová jako první pokořila brutální sjezdovku v noci

„Chceme, aby se účastníci Olympiády dětí a mládeže, která tento týden probíhá i ve Špindlerově Mlýně, mohly setkat s nejlepšími závodnicemi. To ale budeme dolaďovat, až po příjezdu týmů,“ zmínil svazový boss.

Do organizace SP se promítlo současné zvýšení cen energií. „Oproti předchozímu ročníku světového poháru před čtyřmi lety vzrostly náklady o třicet až čtyřicet procent. Zatím to ale neřešíme,“ prohlásil Trávníček. „Uvidí se, až vyjde najevo, kolik jsme utratili a vydělali. Jedinou motivací teď je, aby FIS po skončení závodů konstatovala: odvedli jste dobrou práci.“