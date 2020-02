Fuksa však dokázal víc: finišoval jako 71. muž celého dne, kousek od norského fantoma Pettera Northuga (dvojnásobný olympijský vítěz v běhu na lyžích) a šest minut za nejlepší ženou. „Byl to zážitek. Poprvé jsem startoval ve skupině elitních závodníků,“ líčí dvojnásobný mistr světa.

Úspěšný kanoista si tak v neděli nasadil kulicha, natáhl rukavice a vrhl se do stopy. Nakonec dosáhl času 02:22:31. „Mám to tady rád, jezdím sem pravidelně,“ podotýká.

Navíc to není tak, že by Fuksa najednou něco změnil. „Do tréninkového plánu jsem běh na lyžích přidal asi před čtyřmi lety, kdy se mi podařilo pořídit trochu lepší vybavení. A hrozně mě to chytlo. Zatím nemám v plánu jezdit žádné velké mezinárodní závody, ale jednou bych to rád zkusil,“ dodává.

Leckoho z vás to možná překvapí, ale samotný trénink na sněhu mu prospívá. V klasice totiž výrazně zapojuje svaly na rukou. „A odpočinu si od vody. To je taky potřeba,“ vysvětluje 26letý rodák z Nymburka.

A teď do Portugalska

Za pět měsíců vyrazí Fuksa do Tokia, aby tam bojoval o svou první olympijskou medaili. Proto teď denně maká, proto byl měsíc zavřený v Bulharsku. V horách u Belmekenu běhal, plaval, posiloval, přidal trenažér a zase túroval na běžkách. „Připadal jsem si jako Rocky na Sibiři nikde kolem nic, jen my, sportovci,“ vykládá Fuksa.

Jako správný profesionál si hlídal také stravu, i když… Bulharské jídlo ho nadchlo. „Na běžkách jsem spálil hodně kalorií a energii je třeba doplnit. Tak jsem si objednal vždycky všechno z nabídky a nehorázně jsem se přejedl,“ říká s úsměvem.

Příprava na suchu ovšem brzy skončí, česká naděje brzy vstoupí na loď i s bratrem, také kanoistou, vyrážejí na soustředění do Portugalska. „Snad si udělám dobrý základ pro léto,“ uzavírá muž, kterého trénuje jeho vlastní otec, rovněž bývalý kanoista a světový šampion.