Na úspěchy je od domácího krbu zvyklá, ale vydala se jinou cestou než její slavná maminka. Zatímco Andrea Verešová je ikonou modelingu, její šestnáctiletá dcera Vanessa Volopichová zkouší štěstí na zasněžených svazích jako snowboardistka.

Snowboardistka Vanessa Volopichová získala bronz na Olympijských hrách mládeže. | Foto: Profimedia

Sport mladou slečnu odmala baví a daří se jí v něm. Důkazem toho jsou právě probíhající Olympijské hry mládeže. Z jihokorejského Kangwonu si domů přiveze bronz ze slopestylu.

„Trať byla skvělá. V kvalifikaci jsem šla hodně na jistotu, protože jsem si nebyla jízdou jistá, ale nakonec jsem se rozjezdila a vyšlo to,“ popisovala na webu olympijskytym.cz.

Po zranění medaili nečekala

Na start přitom šla poprvé po zranění, neboť od poloviny října laborovala se zlomeným kotníkem. „Nečekala jsem to. Přicestovala jsem spíš na zkoušku a tohle je milé překvapení. Jsem zpět,“ radovala se, ale ještě dva dny před závodem si nebyla jistá, jaké triky na zábradlí zvolí.

Jízdu si však skvěle naprogramovala. „Největší problém jsem měla s noseslide pretzelem na duze. Nakonec se mi ho podařilo odjet, za což jsem moc ráda,“ líčila, přičemž nebyla daleko od cennější medaile.

Jak se zrodila hvězda. Adamczyková vzpomínala na minulost, teď se vrací na prkno

Ke zlatu jí chyběly jen dva body, ale na druhou stranu neměla těsně po svém vystoupení jistotu, že výkon bude stačit na pódium. Musela čekat až dokončí finálový program poslední závodnice.

Ještě ji čeká Big Air

„Po zranění je to pro mě velké povzbuzení do dalších závodů. Zase mě to bude hrozně bavit,“ těšila se teenagerka, která má za sebou vavříny z předchozích globálních akcí – triumfovala už na loňském Evropském olympijském festivalu mládeže i na Olympiádě dětí a mládeže v roce 2020.

Vítězný návrat na snowboard. Adamczyková ovládla závod v Montafonu

„Děkuju moc všem za podporu, hlavně mámě a tátovi,” dodala freestylová naděje, která může úspěch v Kangwonu ještě rozšířit. Její program na korejském poloostrově bude totiž pokračovat. Vanessa Volopichová půjde do akce i v sobotu, kdy se představí v disciplíně Big Air.