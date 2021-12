„Nevím, co se se mnou děje tak obecně. Střelnice je to poslední, co mě trápí. Nevím, nevím. Jsem na… na nic,“ byla zoufalá mistryně světa po posledním sprintu ve Francii.

Davidová předvedla v Le Grand-Bornand nejhorší výkon sezony, když po 62. místě ani nejela stíhačku. No a pak přišla proměna. O tři dny později se blýskla osmým místem v závodu s hromadným startem.

Jislová po životním výsledku slzela štěstím. Prostě super, radovala se v cíli

Trenér ženské reprezentace Egil Gjelland ale českou jedničku nezatracuje. Pro výpadky Davidové má pochopení. „Makula měla ve Francii jeden nepovedený závod, ale i takové můžou přijít. Zatím je to u ní nahoru a dolů, ale v mých očích je pořád mladou biatlonistkou, která má kvalitu na to, aby byla vepředu. A taky tam v dalších závodech bude,“ postavil se kouč za čtyřiadvacetiletou biatlonistku.

Davidová by měla věřit tomu, co dělá, i když se jí někdy nedaří. „Někdy to může vypadat naprosto příšerně, ale pak se to otočí rychleji, než byste čekali. Musí pořád pokračovat v tom, co dělá. Zároveň už v této sezoně zajela několik velmi dobrých závodů, ten první byl přímo perfektní,“ připomněl Gjelland triumf Davidové v úvodním vytrvalostním závodě sezony ve švédském Östersundu, kde předvedla čistou střelbu.

Bronzová generálka na Oberhof

„Makula ukazuje, že patří do světové špičky,“ přikývl sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář.

Davidová se v průběžném hodnocení seriálu drží na 11. místě. Před pokračováním Světového poháru 7. ledna sprintem v německém Oberhofu si otestovala formu při tradiční povánoční exhibici smíšených dvojic v německém Ruhpoldingu, kde společně s Michalem Krčmářem skončili třetí.

Chybějící statisíce? Novák se brání: Načasování není náhodné, šlo mi jen o sport

„Byla to kvalitní příprava na Oberhof,“ pochvalovala si Davidová, která se dokázala vypořádat i s nepříjemným deštěm. „Hodně pršelo, po dojetí jsme všechno ždímali. Nebylo to úplně příjemné. I trať byla dost rozbitá,“ řekla na svazovém webu.

Z Německa se Davidová vrátila zpátky na základnu v rakouském Obertilliachu, kde má mezi svátky ideální podmínky na přípravu. „Tratě jsou pěkně upravené, sněhu je dost. Navíc zatím nebyla taková zima, jaký v Obertilliachu umí být. Takže ideální podmínky,“ těší Davidovou. Snad pohodu přenese i do závodů.