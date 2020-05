Radost biatlonovým fanouškům sice už nějaký ten pátek nerozdává, ale kdoví, třeba byste si mohli už brzy pořídit na Gabrielu Koukalovou úplně jinou památku než zážitek z úspěšného závodu mistrovství světa či světového poháru.

V době, kdy se nejen ten sportovní život pozvolna vrací do původních kolejí po úderu pandemií koronaviru, se totiž rozhodla, že nudit se rozhodně nehodlá. "Učíte se rádi novým věcem? Já ano! Tak jsem si řekla, že se přihlásím do kurzu tatoo. Sice jsem teprve na začátku ale obrovsky mě to baví," odhalila svým příznivcům na sociálních sítích nového koníčka.

A přidala rovnou i video, na němž se ještě s dalším studentem učí základům tetování. "Je fakt, že nám aktuální situace možná mění plány. Na druhou stranu nám dává šanci zkoušet věci, ke kterým bychom se jinak nejspíš nedostali. Opět jsem happy jak dva grepy (ty co s Martinem tetujeme), že život nabízí tolik možností a variant co zkoušet, dělat a jak se poznávat," pochvaluje si nově získávané zkušenosti.

Kdoví, brzo si tak třeba budete moci pořídit tetování právě od dvojnásobné mistryně světa.