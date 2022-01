A právě sprint dvojic, v němž v této sezoně Světového poháru doběhli ve švýcarském Ulricehamn dokonce těsně pod stupni vítězů, by měl být i v Číně jeho doménou. Přihlášený je i do individuálního závodu.

„Ale definitivně uvidíme až na místě,“ nechává si běžec na lyžích z Chodova na Domažlicku otevřená zadní vrátka.

Na olympiádu se připravoval s reprezentačním týmem v bublině na Božím Daru. Do Pekingu odletí dnes po sérii testů na covid.

Tlak před olympiádou necítí. Pořád jen jezdím z kopce dolů, směje se Ledecká

Letošní sezona se zdá být zatím vaší nejúspěšnější. Souhlasíte?

Startoval jsem na třech podnicích Světového poháru a pokaždé se mi podařilo z kvalifikace sprintu postoupit mezi třicítku nejlepších, takže z tohoto pohledu je spokojenost. Oproti minulému roku je patrné zlepšení.

Přesto jste vynechal Tour de Ski, to byl taktický záměr, nebo vás limitovalo zdraví?

Měl jsem jet sprint volně, ale na poslední chvíli jsem to musel ze zdravotních důvodů zrušit. Rozhodli jsme se radši potrénovat a věnovat se přípravě na další část sezony.

Potom byla řada dalších podniků SP zrušená. V podstatě do olympiády se nezávodilo. Je to komplikace?

Měli jsme v plánu startovat ve Francii, ale bohužel… Tak jsme se vydali do italského Livigna na finální přípravu před olympiádou. Nemyslím si, že by to byla nějaká nevýhoda, aspoň jsme se mohli plně věnovat přípravě.

Úplná izolace

Teď jste byli na Božím Daru. To proto, abyste se co nejvíce vyhnuli okolnímu světu?

Ano, byli jsme v bublině. Měli jsme pronajaté ubytování, kde jsme jen my a personál, abychom co nejvíce omezili styk s okolním světem. A předešli nákaze nebo nemoci v týmu, která by ovlivnila cestu na olympiádu. Jsme v úplné izolaci.

Platí, že v Pekingu vás čeká individuální sprint a závod dvojic s Michalem Novákem, nebo se rozhodne až v Pekingu, kdo bude ve dvojicích startovat?

Zatím to tak je. Ale definitivně uvidíme až na místě, podle profilu trati. Je možné, že mi to nebude sedět a někomu jinému naopak ano. Nebo se rozhodneme, že se přesunu do jiného závodu. Uvidíme až na místě.

Šok pro Fernstädtovou! Skeletonistka má cukrovku. Tohle jsem nečekala, řekla

Ale určitou představu o tom, jaká trať vás v Pekingu čeká, máte, ne? Měla by vám vyhovovat?

Bude se závodit ve vyšší nadmořské výšce, profilově to bude hodně náročné. Ale nelze posuzovat jen takhle na dálku. Víc poznáme až na místě. Důležité také je, jaké tam budou zatáčky a další technické pasáže.

Na minulé vrcholné akci jste byl 24. v individuálním sprintu a osmý ve dvojicích. Bral byste stejné výsledky i na olympiádě v Pekingu?

Za mě to jsou pěkné výsledky, ale člověk se chce neustále posouvat dopředu. Proto i trénuju, takže kdyby to na olympiádě bylo ještě o malinko lepší, vůbec bych se nezlobil.