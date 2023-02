Tereza Vinklárková

narozena: 3. prosince 1998

debut na MS: 18. 2. 2020 (individuální závod v Anterselvě)

debut v SP: 8. 1. 2021 (sprint v Oberhofu)

nejlepší umístění: MSJ 2020 v Lenzerheide - 5. místo v individuálním závodě a 6. ve sprintu; 29. místo ve sprintu SP 2021 žen v Östersundu; 34. místo v individuálním závodě na MS 2023 v Oberhofu

Nastoupila jsme ke svému třetímu startu na MS v kariéře a byl z toho nejlepší výsledek. Jste spokojená?

Určitě ano. V letošní sezoně jsem prodělala několik viróz, které mě vždy vysadily z tréninku. Přišlo to snad před všema závodama, které jsem letos jela. Pokaždé jsem proto jela z nuly na sto, nikdy jsem nebyla stoprocentně připravená. Tak to bylo i při předchozím sprintu. Trenér to tak také bral a říkal mi, ať to beru spíš jako tréninkový závod. Také se to moc nepovedlo, byl to takový jeden velký omyl. Ale s individuálem jsem moc spokojená. Na střelnici jsem to ustála, a ani v běhu to nebylo nejhorší.

Na ten sprint jsem se chtěl zeptat. V Oberhofu až v deváté desítce, i když jste to teď vysvětlila, ale váš prozatím nejlepší výsledek mezi ženami je devětadvacáté místo právě ve sprintu. Teď jste se k tomu umístění přiblížila v individuálu. Který z těch závodů máte raději?

Mívala jsem oblíbený sprint. A lepší výsledky v něm. Ale teď mi přijde, že to není pravidlem. I když jak jsem říkala, tady to byl velký extrém. Spadla jsem, tam jsem ztratila spoustu času, určitě se mi ani neběželo ideálně. Také na střelnici to dopadlo tak nějak průměrně. Nic moc se na tom nedalo hodnotit pozitivně.

Sen o dalším zlatu se rozplynul. Davidová chybovala na střelnici, byla desátá

Když jste zmínila střelnici. Jen dvě chyby z dvaceti ran při individuálu, to je solidní výsledek.

My jsme měli při závodě docela klidnou střelnici, to byla výhoda. Na stojce jsem se snažila před větrem schovat na posledním stavu. Na ležce jsem neměla velký problém. Na úvodní položce jsem si trošku zkorigovala mířidla. Potom už mi na trati ukazovali, že to bylo v pořádku, takže už jsem už s tím nic nedělala. Obecně se při tom závodě víc chybovalo, nebylo tam tolik čistých závodnic. I z toho důvodu jsem ráda, jak jsem střelbu zvládla.

Uvědomila jste si, že jste v závodě doběhla jako druhá nejlepší Češka? Těší vás takové virtuální ocenění?

To byl asi taky omyl. (smích) Ale v podání někoho jiného. Vím, že ostatní holky mají na to být stabilně v top třicet.

Do Oberhofu jste přicestovala až dodatečně, jen den před svým prvním startem. Jak moc hektický byl přesun?

Záleží na tom, jak se k tomu člověk postaví. Když to vezmete s klidem a rozvahou, tak jak to leží a běží, tak to zvládnete lépe. Přijet takhle narychlo nebylo určitě ideální kvůli nástupu na závod. Ale pro mě je čest startovat na mistrovství světa. Když mi potom právě trenér řekl, že první závod bude tréninkový, tak jsem se tomu smála.

Když pominu váš první start na MS v roce 2020, měla jste svoji premiéru ve Světovém poháru v Oberhofu. Dýchlo na vás po příjezdu kouzlo vzpomínek na tehdejší závody, když je to váš takřka osudový areál?

Vždycky jsem slýchala, že Oberhof je to úplně nejhorší závodiště co se týká větru, sněžení a pršení dohromady. Já už jsem tady potřetí, a pokaždé jsem měla štěstí na počasí. I na sněhové podmínky. Takže pro mě je to super závodiště. Tehdejší výsledky nebyly moc dobré, takže jsem si žádné konkrétní vzpomínky moc neuchovávala. Teď jsem si tu ale utrhla dobrý výsledek, ten si v paměti uchovám.

A kdybyste měla srovnat s Oberhofem Anterselvu, kde jste před třemi lety startovala poprvé na mistrovství světa žen?

V Anterselvě to mám ohromně ráda. Moc se mi líbí celý areál. Je takový otevřený, jsou tam pěkné výhledy na okolní vrcholy. Když je člověk dobře adaptovaný, tak nemá problém se závoděním. Nadmořská výška tam dělá složitější střelnici, na to musí být člověk připravený. Vím z rozhovorů i s ostatními, že člověk si tam často myslí „Jasný zásah!“, ale ono je to vedle. (smích) V Oberhofu je problémem vítr.

Krčmář byl ve vytrvalostním závodě na MS osmý. Znovu kraloval norský šampion

Do závěrečného hromadného závodu nejste kvalifikovaná, singl mix štafetu pojede Tereza Voborníková. Cítíte šanci na sobotní štafetu? Nebo už víte, kdo ji pojede?

Ještě vůbec netuším. Možná, že budu muset podstoupit novou rychloakci. Kdybych měla být náhradnicí pro štafetu, musela bych tu počkat do startu, kdyby někdo náhle vypadl. To znamená odjezd někdy ve čtyři odpoledne, příjezd do Jablonce někdy v jedenáct. A ve dvě hodiny bych už měla jet zase na letiště a odlétat do Kanady na IBU Cup. To si člověk skoro ani nestačí přebalit zavazadla, natož si vyprat… (směje se)

Tím že budete v zámoří padá váš start na blížících závodech SP v Novém Městě na Moravě?

Zatím právě vůbec nevím, co bude. Třeba to bude úplně jinak, protože verdikt o nominaci zatím neznáme. Když nepojedu štafetu, budu v Kanadě. Kdybych nastoupila, pravděpodobně bych jela i do Nového Města a na další svěťáky. Udělala jsem pro to ze svého pohledu maximum. Teď už je to jenom na rozhodnutí trenérů.