Ovšem jinak pořádající země schytávala jednu ránu za druhou. Atmosféra byla napjatá.

Důvod byl jediný. Stav olympijské vesnice. Američané v přípravách šetřili. Možná i provokovali. Studená válka tehdy prosákla i do sportu… Každopádně vznikl projekt s podtitulem „from village to prison“, což v překladu znamená z vesnice do věznice.

Pokoje bez oken

A nešlo pouze o nápad. Sportovci byli opravdu posláni do budov, které byly už projektovány s tím, že po hrách z nich bude věznice. „Revoluční idea,“ napsal magazín Sports Illustrated.

Jak se to vezme… Když na hry měla zavzpomínat Květa Jeriová-Pecková, zrovna do smíchu jí nebylo. „Šlo o cely, člověk se tam ani nehnul,“ řekla jediná medailistka československé výpravy, ježv bílé stopě získala bronz.

Některé pokoje neměly ani okno. Štastnější sice spatřili dvůr, ale výhled kazila mříž. Šílené, nedůstojné.

Příběh se dokonce dostal do publikace nejrůznějších kuriozit (vydán pod názvem Atlas Obscura). Mimochodem, bojkot zažehnal přesun – movitější, ambiciózní výpravy si po debatě s olympijskými činovníky pronajaly vily ve městě. Se slevou.

Nicméně nebyl to jediný problém lokality. I televize v Lake Placid doslova válčily. Na zelené louce musely postavit zvláštní studia, několik kamer (na vrcholky kopců a skokanský můstek) dopravoval vrtulník. Kvůli přenosům bylo použito 115 kilometrů kabelů!

Atrakcí jsou boby

Na druhou stranu, Lake Placid dodnes láká turisty. Někdo tu leze do malebné soutěsky s vodopády. Nadšenci přes adrenalin zase zkoušejí, jestli vydrží v bobu.

Ano, za 200 dolarů – tedy asi 4300 korun – se můžete řítit dolů v opravdovém bobu v původním ledovém korytu, přičemž místní inzerují až 90kilometrovou rychlost.

Sem tam lze narazit na celebritu. „Je tady kouzelně,“ podotkl bývalý sáňkař Erin Hamlin. „Lidé tu najdou úplně vše,“ dodal někdejší lyžař a současný hoteliér Andrew Weibrecht. Nejen on, většina místních volá po tom, aby se sem brzy olympiáda vrátila.

Ale kde ubytovat tolik lidí?