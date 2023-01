Tři zlaté medaile a k tomu bronz. To zní neuvěřitelně…

Je to neskutečný. Měl jsem v hlavě, že bych chtěl aspoň jednu medaili. To byl můj sen. Že to budou tři zlaté a ještě bronz, to jsem vůbec nečekal. Je to skvělý, užívám si to. Kdyby mi to někdo řekl, tak bych mu nevěřil. Jsemza to strašně rád, že se mi to podařilo. Doufám, že na to navážu ve Světovém poháru a na mistrovství světa.

Jaké placky si ceníte nejvíc?

Asi té z obřího slalomu, to byl těžký závod. Po prvním kole jsem vedl jen o setinu sekundy a nakonec jsem vyhrál o více než sekundu. Byl těžký terén, pršelo, mrzlo, pak zase sněžilo a foukalo. Celý den byl hodně náročný a téhle zlaté medaile si vážím nejvíc.

Přebije úspěch z univerziády dvě zlata z juniorského mistrovství světa do 18 let?

Je to jeden z mých největších úspěchů. Dvou zlatých s juniorského šampionátu si cením, mám na to super vzpomínky. Ale univerziáda je nejživější, takže to řadím nejvýš. Uvidíme v průběhu času, jak to budu hodnotit.

Po návratu z Ameriky vás čeká zkouška na České zemědělské univerzitě a pak hned vyrážíte na svěťák do Itálie. To máte pořádnou honičku…

Byl jsem dva dny na cestě domů, den v Paříži jsem naštěstí strávil učením, tak snad na zkoušce něco řeknu (smích). Není to úplně příjemné. Doufám, že zregeneruju a biorytmus se otočío šest hodin zpátky.

Vrcholový sport, studium, cestování po světě… To musí být náročné zvládnout, co?

Občas je to těžký, ale zase je dobrý, že si při učení odpočinu od lyžování a nemyslím jen na závody. Jsou to sice starosti, ale není to až tak strašný, na univerzitě mi vycházejí vstříc. Pak mám hoňku po sezoně, kdy je zkouškové období. Musím všechny zkoušky dohnat, ale když jsem doma a jen jednou denně si zajdu do posilky, tak se to učení zvládá líp, než když se zabývám lyžováním, závody, tréninkem a pořád jsem někde v Alpách. Minulý rok jsem dodělal bakaláře na Vysoké škole finanční a správní, teď jsem ve druháku na Fakultě lesnické a dřevařské na ČZU. Chtěl bych to dotáhnout k titulu magistr nebo inženýr.

Dokázal jste se vrátit na svahy doslova z nemocničního lůžka. Když jste si předloni zlomil během předsezonní přípravy při pádu z kola obratel, nebál jste se, že máte po kariéře?

To asi ne. Bylo to nepříjemné, ale hnala mě vidina prvních závodů, že budu moct zhodnotit tu dřinu. Dva měsíce jsem musel jen ležet v posteli, ale strašně rychle jsem se dostal zpátky a ještě jsem stihl olympiádu.

Jak moc náročná byla cesta zpátky na lyže?

Odešla mi fyzička, ale během týdne jsem to dohnal. Velkou motivací pro mě bylo, že budu stát na startu olympijského závodu. Chtěl jsem být co nejlíp připravený.

Začínal jste jako hokejista. Proč jste zběhl k lyžování?

Dělal jsem různé sporty, kromě hokeje a lyžováníi atletiku a tenis. Pak ty sporty postupně opadávaly. V lyžování jsem měl nejvíc úspěchů, bavilo mě to a ještě jsem v tom byl dobrý.

O NHL jste jako kluk nesnil?

Sbíral jsem hokejové kartičky, ale že bych chtěl hrát NHL, na to jsem nikdy nepomyslel. Rád jsem vyhrával a individuální sport je v tomhle zajímavější. Na hokeji jsme dostali pohár pro celý tým a poháry z lyžování jsem si mohl dát doma na poličku a koukat na ně (smích). Mám rád všechny sporty. Když jsem někde v zahraničí, klidně si jdu zahrát hokej.

Takže nelitujete, že jste se rozhodl pro lyžování?

Občas je to těžký, hlavně když jste v Alpách. Během roku jsem pryč, ale mám to rád. Jsem na vzduchu, krásná příroda. Navíc se mi daří, takže bych za nic neměnil.

Jaké jsou vaše další plány pro letošní sezonu?

O víkendu chci zkusit svěťák v Itálii, týden nato je mistrovství světa. Tam mám v plánu jet všechno kromě sjezdu, ten jsem netrénoval. Nejvíc si věřím v kombinaci. Pak se uvidí, jak na tom budu psychicky a fyzicky.

A cíle do budoucna?

Chtěl bych být stálou součástí svěťáku, zajíždět konzistentní výsledky a pravidelně bodovat. Je dobrý, že jsem si na univerziádě a Evropském poháru vyjel fisové body a budu mít lepší startovní číslo. Mám to tak, že musím vědět, že se mám kam posouvat. Dokud mě lyžování bude naplňovat a budou přicházet úspěchy, budu chtít u něj zůstat.