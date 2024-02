Akrobaté i Ewa Farna: Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě začalo

/FOTO, VIDEO/ Velkolepou show bylo odstartováno Mistrovství světa v biatlonu 2024. Velký svátek pro sportovní fanoušky se do Nového Města na Moravě vrátil po jedenácti letech. „Bylo to skvělé,“ pochvaloval si Jakub Kadlec. „Na závody se taky chystám, věřím, že tam nějakou tu medaili získají i naši biatlonisté. Pojedou doma, to by jim mělo dodat křídla,“ rozesmál se.