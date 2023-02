Jak jste se dostal k účasti na Jizerské padesátce ? Já bych netvrdil, že jedu Jizerskou padesátku. To je hodně nadsazené. Mého kamaráda napadla myšlenka, že by sestavil štafetový tým. A oslovil mě, jestli bych neměl zájem jet. Přestože závodů jezdím opravdu minimálně, kvůli němu jsem se rozhodl nastoupit. Neviděl bych to ani jako závod. Asi to bude pro mě dost bolestivé, ale není nutné se na to nějak extrémně připravovat.

Ondřej Moravec

narozen: 9. 6. 1984

bývalý biatlonový reprezentant

úspěchy: 3x olympijský medailista (0 - 2 - 1), 6x medailista z MS (1 - 2 - 3), 3x vítěz závodu Světového poháru, 23x na stupních vítězů v SP

Prozradíte složení týmu, ve kterém nastoupíte?

Pojedeme ve složení Katka Smutná, Martin Müller, Helena Karásková Erbenová a já.

V rámci doprovodného programu celé akce i v rámci štafety nastoupí celá řada nejen sportovních osobností. Je někdo konkrétní, na setkání s nímž se těšíte?

Úplně přesně jsem se na startovní listiny nekoukal. Vím, že tam jedou například kluci, se kterými jsem vloni jel Krkonošskou sedmdesátku. Takže se určitě potkám s kamarádama, které jsem docela dlouho neviděl. Myslím si, že tam bude spousta lidí, které ani neznám. Určitě to bude závod, který si všichni půjdou především užít a pobavit se. Výsledek bude až druhotný.

Před chvíli jste naznačil, že sportování už tolik nedáte. Začal jste tedy po konci aktivní kariéry spíše lenošit a, jak jste při rozlučce plánoval, dosyta si užíváte hlavně rodiny?

Vyloženě lenošení bych tomu asi neříkal. Ale takovýto závod jet z gauče, to se nedá. Ani bych z toho neměl dobrý pocit. Na padesátikilometrový závod se musí člověk připravit.

Takže vloni na tu sedmdesátku jste speciálně trénoval?

To také ne. Ale tehdy to bylo tak, že v létě před tím jsem byl na Pamíru. A na cestu tam jsem se pečlivě připravoval a docela dost trénoval. Navíc každý další rok po konci aktivní kariéry je také docela znát. Dva roky z toho profesionálního rytmu tak nějak ještě žijete. Potom už výkonnost klesá. Teď, když mám čas, tak ho opravdu věnuji hlavně dětem.

Vedete je ke sportu?

Vidíte. Když o tom tak přemýšlím, tak já jsem na lyžích vlastně furt. (směje se) Na lyže chodíme hodně často spolu. Jen to už není o trénování, ale spíše o pochodování a hlídání. Takže na sněhu trávím dost času, jen ho věnuji někomu jinému a ne sobě.

Takto se loučil Ondřej Moravec s aktivní kariérou v Novém Městě na Moravě:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Tudíž jste si už také asi zvykl, že jste sice na lyžích, ale na zádech nemáte vzduchovku?

Tu jsem neměl na zádech fakt hodně dlouho. (smích)

Vzhledem ke středečnímu startu mistrovství světa v biatlonu bych vás spíše hledal v Oberhofu než v Bedřichově. Ale potom jsem viděl v televizi reklamní spot o tom, že budete závody na šampionátu spolukomentovat. Těšíte se na tuto výzvu?

Nějaké závody už jsem trochu komentoval. Vloni olympiádu, předtím nějaké svěťáky… Úplně nová role to tedy pro mě není. Každopádně se ale na to těším a myslím si, že to bude fajn. A doufám, že budu mít možnost komentovat i nějaké české úspěchy.

Komu z Čechů věříte nejvíc? Ženy mají zkušený tým, muži zase hodně perspektivní plný mladých dravců. Může kromě stálic Markéty Davidové a Michala Krčmáře někdo další medailově potěšit, jako na předminulém šampionátu Lucie Charvátová?

To je dobrá otázka. (usmívá se) Pokud to mám říct naplno, kromě těch dvou… To by se musel stát zázrak. I když bych jim to samozřejmě všem ohromně přál, myslím si, že se to asi nestane. U těch dvou zkušených je šance o poznání větší. A ještě výraznější je u Markéty. Jede tam navíc v pozici obhájkyně titulu. Jak ji tak letos sleduji, je schopná se i s takovým tlakem vyrovnat. Pokud bude v dobrém běžeckém rozpoložení, šance u ní vidím jako docela vysoké.

Před mistrovstvím hodně rezonuje otázka, zda i v Oberhofu bude Johannes Thingnes Bø tak suverénní…

Párkrát jsem s ním byl po závodech v kontaktu, a on je v neskutečném rozpoložení. Nezaznamenal jsem ani teď, že by měl nějaké problémy v přípravě. Myslím si, že ostatní to s ním budou mít sakra těžký. Samozřejmě, je to jenom člověk, a i na něj bude ohromný tlak. Ale on byl v téhle pozici tolikrát… Třeba vloni před olympiádou měl sezonu, která mu absolutně nevycházela. A to co tam předvedl, bylo neskutečné. On je psychicky tak vysoko, že nejspíš žádné překvapení nedopustí.

Šampionát budete sledovat v televizi, ale hned potom biatlonový peloton dorazí do Nového Města na Moravě. Přijedete do Vysočina Areny také fandit?

Určitě dorazím. Letos jsem neměl možnost na závody někam jet, takže přijedeme s celou rodinou. Ono to bude vlastně po dvou letech, kdy budou moci přijít i diváci. I z tohoto důvodu se těším a věřím, že to budou fajn závody.