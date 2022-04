Právě Pidručnyj patří k ukrajinským sportovcům, kteří brání svou vlast proti ruským agresorům se zbraní v ruce, takže krapet drsnější reakce se od něj dají chápat. Co ho ale na jeho bývalých francouzských soupeřích tak rozzlobilo?

Je to vlastně prosté. Simon Fourcade nedávno poskytl rozhovor ruské televizi Match TV, která platí za prodlouženou ruku kremelské propagandy ve sportovním prostředí. Pohovořil o tom, jak nesouhlasí s vyloučením ruských biatlonistů ze závodů, a o konfliktu na Ukrajině mluvil oficiální „putinštinou“ jako o speciální vojenské operaci.

„Viděl jsem slzy v očích sportovců, to by se nemělo stávat,“ rozněžnil se Fourcade nad údajným příkořím, jehož obětí jsou nevinní ruští reprezentanti. Otázkou samozřejmě je, jak důmyslně byl rozhovor sestříhán, faktem ale zůstává, že Moskva podobné (ojedinělé) projevy sympatií ze strany západních sportovců vřele vítá.

Smutek nedává právo urážet

Co s tím ale má společného Simonův mladší – a mnohem slavnější – bratr Martin? Sám pětinásobný olympijský vítěz a třináctinásobný mistr světa reagoval na Pidručného drsné výtky dost podrážděně (mj. i proto, že jeho instagramových profil okamžitě zahltily urážky a výčitky).

„Obvykle na útoky na sociálních sítích nereaguji, ale už mě to nebaví. Chápu tvůj hněv a smutek, ale to ti nedává právo urážet někoho kvůli tomu, že nesouhlasíš s tím, co řekl jeho bratr. Pokud sis nevšiml, já se jmenuji Martin a poslední dobou jsem žádný rozhovor nedával,“ napsal Martin Fourcade.

Vyříkat by si to však měl v první řadě právě se svým bratrem, který sice uvedl, že nechce mluvit za Martina, ale jedním dechem dodal, že i on je prý proti postihu ruských sportovců. To nic nemění na tom, že Pidručnyj se skutečně nechal poněkud unést emocemi.

Kde jste byli, když Čína utlačovala Ujgury?

V obecnější rovině tato biatlonová přestřelka ukazuje, jak se i na Západě stává obtížným mít názor (třeba jen lehce) odlišný od hlavního proudu. Od známých sportovců se neustále vyžaduje, aby výslovně odsoudili invazi. Někteří to sice udělají, zároveň ale litují svých ruských kolegů, o nichž jsou přesvědčeni, že politika jde zcela mimo ně.

Právě na to kladl Simon Fourcade důraz ve vysvětlujícím prohlášení. „Většina ruských sportovců je proti válce, ale nesmějí to říct,“ myslí si. Své kritiky zároveň obvinil z licoměrnosti, protože v minulosti tak vášnivě nepolitizovali. Důvody by se přitom našly.

„Kde jste byli, když Sýrii bombardoval ten samý režim, který teď napadl Ukrajinu? Kde jste byli, když se olympiáda konala v Číně, zatímco tamní vláda utlačovala Ujgury? Kde jste byli, když fotbalové mistrovství světa připadlo Kataru, nerespektujícímu lidská práva? Kde jste byli, když se v Saúdské Arábii konal závod formule 1, zatímco tam bylo nedávno popraveno 81 lidí?“ táže se starší Fourcade. Nedá se popřít, že jde o trefné poznámky.

Simon Fourcade má na svůj názor právo, vyčíst mu lze spíš naivitu, s jakou přistoupil na rozhovor s oficiálním ruském médiem, a zároveň to, že do věci zamíchal i svého proslulého bratra. Pidručnyj pak reagoval přehnaně, leč pochopitelně.

„Doufám, že vaše děti nikdy nepocítí tu bolest, kterou zažily ukrajinské děti. Musely opustit své domovy, slyšely rámus výbuchů, viděly znásilňovat své matky a zabíjet příbuzné,“ vzkázal Pidručnyj.