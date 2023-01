Americký akrobatický lyžař Kyle Smaine, který se stal v roce 2015 mistrem světa na U-rampě, se před pár dny vydal na trip do Japonska. Miloval objevování hor a zapadlá oblast prefektury Nagano pro to byla jako stvořená. Jenže v době jeho cesty v místě hustě sněžilo a úřady vydaly varování před lavinovým nebezpečím. A to se mu stalo osudným.