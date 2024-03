/FOTOGALERIE/ Ačkoliv sportovní svět s napětím očekává letošní letní olympiádu v Paříži, přípravy už jsou v plném proudu i na tu následující. V zimních sportech změří ti nejlepší své síly už za necelé dva roky v italské Cortině d´Ampezzo.

Dějiště zimních olympijských her 2026 v Itálii | Foto: se svolením Českého olympijského výboru

Nelenil ani český olympijský tým a do Itálie se vydal na inspekční cestu, aby si zde prohlédl sportoviště, ale třeba také vytipoval místa na ubytování pro české fanoušky, kteří jim přijedou v roce 2026 na Apeninský poloostrov fandit.

„Budou specifické rozmístěním v mnoha od sebe vzdálených oblastech,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru. „Vyrazili jsme na cestu do všech hlavních dějišť a byla to pro nás obrovská zkušenost pro pochopení konceptu her a pro přípravu toho, jak celá výprava může alespoň trochu společně fungovat,“ doplnil.

Je to tak. Olympijské hry totiž nebudou probíhat zdaleka jen v Miláně a Cortině d´Ampezzo. V seznamu sportovišť najdeme i další místa, která sportovní fanoušek důvěrně zná. Posuďte sami. Bormio, Anterselva, Livigno…

Neznámý mladík šokoval Djokoviče. Asi je to zázrak, žasl po životním vítězství

Možná nejzajímavějším bodem olympiády ale je právě Milán. Samotné zahájení nabídne propojení fotbalu a zimních sportů, dojde k němu totiž na slavném stadionu San Siro, který před pár dny navštívila v rámci osmifinále Evropské ligy i pražská Slavia.

Běžecké lyžování nalezne své centrum ve Val di Fiemme, kde probíhá rekonstrukce. Vyrůstají i skokanské můstky. Hráči curlingu zase své útočiště najdou v krásné dřevěné hale z olympiády v roce 1956.

Zatím jen pár pokácených stromů

Při pohledu na některá sportoviště ale člověka napadne myšlenka, zda konání olympiády stihnou. „Jsem zvědavý na to, jak Italové chtějí stihnout vystavět bobovou dráhu v Cortině, kde je zatím pokácených pár stromů a je možné vidět artefakty zaniklé dráhy, která se používala při zimních olympijských hrách v roce 1956,“ zamýšlí se Doktor.

Česká výprava do dějiště s předstihem zavítala i kvůli očekávané náročné logistice. „To vše jsme chtěli vyzkoušet. Přejezdy mezi jednotlivými oblastmi a sportovišti budou velice dlouhé, a to především z hlediska časového. Jedná se o vysoké hory, horské cesty v zimním období, kdy se musí počítat i s výstřelky počasí, sněhovými kalamitami,“ řekl dvojnásobný olympijský vítěz Doktor. „Využili jsme cestu i k tomu, že jsme si vytipovali lokace pro externí ubytování mimo oficiální olympijské vesnice i pro zázemí pro fanoušky,“ uvedl.

Skvělý den českého snowboardingu. Ledecká vyhrála, Adamczyková byla druhá

Organizátoři mysleli i na využitelnost po skončení vrcholné sportovní akce. „Olympijská vesnice má být energeticky soběstačná, poslouží hrám a pak se promění ve studentské koleje,“ prozrazuje Doktor s tím, že udržitelnosti moc nenahrávají právě vzdálenosti a přejezdy mezi středisky.

Vítá ale změnu, která se zmíněnými vzdálenostmi také souvisí. „Neuskuteční se večery na „medal plaza“, jak bylo ve zvyku v minulosti, ale medailové ceremoniály proběhnou přímo na sportovištích většinou bezprostředně po soutěžích, což je naopak z mého pohledu dobře, tam se cestování ušetří. Jen medailisté ze závěrečných disciplín v běhu na lyžích převezmou medaile při slavnostním zakončení ve Veroně,“ uzavřel.