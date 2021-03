Martina DubovskáZdroj: Deník / Michal Fanta

Martina Dubovská

Několikrát se ve slalomu vešla do elitní desítky. Nejlíp byla osmá v Jasné. „Věnuji to zemřelé mamince. Dala jsem do toho všechny síly, které mi v tomto těžkém období zůstaly,“ řekla s odkazem na tragédii v rodině. Navzdory tomu zaznamenala výrazný posun v disciplíně. Proti loňsku si z 32. místa polepšila na desáté.

Letošní finanční odměna: 332 tisíc korun