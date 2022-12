Česká jednička Michal Novák tam letos v lednu vystoupal jako čtyřiadvacátý. Letos by chtěl dopadnout o něco líp. Vynechal poslední světový pohár v Davosu, přestože figuroval na skvělém průběžném devátém místě, a raději zvolil přípravu na soustředění v Livignu.

„Takhle jsme to plánovali už před sezonou. Dobře jsem si odpočinul a vhod samozřejmě přišel kvalitní trénink,“ vyprávěl šestadvacetiletý závodník, který zahájil sezonu už v listopadu třemi bodovanými umístěními ve finském středisku Ruka.

Přeje si víc štěstí než posledně

„V Livignu jsem trávil na lyžích denně čtyři hodiny,“ pokračoval člen Dukly Liberec s tím, že vzhledem k nadmořské výšce italského kempu trénoval v nižší intenzitě. „Na Tour de Ski bylo potřeba nabrat síly. Před tím jsem měsíc jenom závodil.“

Michal Novák by rád vylepšil celkové 28. místo z letoška. Na předchozí Tour de Ski se mu totiž smůla lepila přímo na paty - zlomil hůlku, doplatil na poškozené skluznice, při pádu ve sjezdu si pohmoždil žebra, načež se mu špatně dýchalo… „Je to pryč. Už jsem na to skoro zapomněl,“ pravil s úsměvem. „Snad budu mít tentokrát víc štěstí.“

Minulý ročník českým běžcům na lyžích skutečně příliš nevyšel. Líp než Novák skončila jen (o jednu příčku) Kateřina Janatová. Ambice na nadcházející ročník jsou určitě vyšší. I proto, že vzhledem k vojenské invazi na Ukrajinu nebudou na startu silní Rusové. Navíc se po narození dcery do reprezentace vrací Kateřina Razýmová.

Norové dominují díky skvělému servisu

Novák se zaměřuje hlavně na desítku a sprinty. „Zatím jsem s výsledky spokojený. Na první část sezony jsme formu moc neladili, ale výkony jsou i tak kvalitní. Navíc jsem vnitřně přesvědčený, že můžu být ještě lepší. Třeba to přijde už na Tour,“ přemítal.

„Konkurence je pořád těžká, dominantní jsou Norové. Na volné dvacítce v Davosu obsadili prvních šest míst. Je to hlavně tím, že jejich servis umí skvěle namazat lyže. V tom mají prostě velkou výhodu,“ poznamenal rodák z Karlových Varů. „Chci se pohybovat vysoko. Potěšilo by mě aspoň jedno umístění v desítce,“ dodal.