Brzy se stmívá, teploty klesají a srážky na silnici zamrzají v nebezpečnou ledovku. Čím obohatit povinnou výbavu auta, pokud se chcete ze zimních potíží dostat co nejrychleji a bez pomoci zvenčí?

Foto: Unsplash.com

Zima opět zaskočila řidiče nepřipravené a mnohá auta obutá do letních pneumatik zůstala stát na kraji silnic, neschopná pokračovat v cestě. Sněhová nadílka sice není v našich zeměpisných šířkách na denním pořádku, přesto se hodí s ní pro příštích pár měsíců počítat. Nasazení kvalitních zimních gum je pouhý začátek. Máme pro vás další užitečné tipy, které vám umožní poradit si v krizových situacích. Dostat se do nich může každý z nás, a kdo je připraven, nebývá překvapen.



1. Smetáček, škrabka a hadřík

Pokud jste nikdy neškrábali námrazu z okna kreditní kartou, patříte k čestným výjimkám. My ostatní víme, že je to úmorná a otravná práce, kterou si nechceme zopakovat. Kvalitní škrabka je tedy základem zimní výbavy a každému řidiči bych doporučila mít v autě aspoň dvě - jednu v kapse předních dveří a druhou v kufru. V kufru proto, že když napadne větší množství sněhu, po otevření dveří vám ho hromada napadá přímo na sedačku. Z toho důvodu je dobré mít v kufru i smetáček, jímž sníh z auta ometete. To je mimochodem úkon, na nějž myslí i silniční zákon.

„Podle paragrafu 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran,“ upozorňuje Oldřich Kassl, pražský koordinátor z organizace BESIP. Sníh z vašeho auta může nemile překvapit nejen řidiče jedoucího za vámi, ale dokonce i vás - když se natátá hrouda sněhu sveze po předním okně v tu nejméně vhodnou chvíli.

Očistu auta se snažte nešidit. Pár minut, které ušetříte jízdou „na tankistu“, nestojí za to. Špatný výhled z auta, zamlžená okna a mizerná viditelnost venku představují nebezpečnou kombinaci, která snadno skončí neštěstím. Ke škrabce do kabiny proto přidejte i čistý hadřík, který vám pomůže urychlit boj s vlhkostí na vnitřní straně oken.

2. Rukavice

Pracovní rukavice - nejlépe pevné a aspoň částečně nepromokavé - se vám budou hodit už při zametání sněhu a škrábání oken. Je to pár minut, řeknete si možná, ale během těch pár minut vám ruce zkřehnou tak, že stěží udržíte sevřený volant.

Za rukavice však budete vděční i v dalších situacích. Může se stát, že budete muset auto vyhrabávat ze sněhu nebo startovat přes kabely, kdykoli hrozí proražená pneumatika nebo srážka se zvěří. Při tom všem se nejen ušpiníte, ale za nízkých teplot vám ruce zmrznou na kost.

3. Zásoba nemrznoucí směsi

Tu správnou kapalinu v ostřikovačích byste měli mít „natankovanou“ už od chvíle, co se ohlásí první ranní mrazíky. Zde se hodí říct, že pouhé naředění letní kapaliny tou zimní není ideální řešení. A jako vždy platí - problém se projeví ve chvíli, kdy se vám to nejmíň hodí. Jestliže v létě se přední okno znečistí zpravidla jen vodou a prachem, v zimě je to nasolená břečka, se kterou si každý stěrač bez pomoci neporadí.

Chystáte-li se někam, kde můžete čekat tuhé mrazy, použijte směs, která vydrží nejméně -20 °C. Určitě nezapomeňte vozit v kufru aspoň litr do zásoby - v zimních plískanicích mají ostřikovače velkou spotřebu.

4. Startovací kabely

Nízké teploty bateriím obecně nedělají dobře, úplnou zhoubou jsou pak pro ty, které se blíží konci své životnosti. Stačí nechat stát auto přes noc na mraze, a ráno se po otočení klíčkem nedočkáte žádné známky života. Máte-li v takovou chvíli kabely při sobě, je poměrně snadné sehnat ochotného řidiče s funkčním autem. Sehnat někoho s funkčním autem a startovacími kabely k tomu bude o poznání složitější.

Kabely seženete na každé pumpě i v supermarketu za pár stovek, lepší je ale trochu připlatit a pořídit ty s větším průřezem. Čím větší průřez, tím snadnější startování a na motor s větším objemem tenký kabel leckdy nestačí.

Zopakujte si pořadí zapojení:

Červený kabel k plusu vybité baterie Červený kabel k plusu nabité baterie Černý kabel k minusu nabité baterie Černý kabel na kostru startovaného auta (určené místo najdete v manuálu).



5. Svítilna

Vzhledem k tomu, že se v zimě začíná stmívat už před čtvrtou hodinou, je slušná pravděpodobnost, že budete problémy kolem auta řešit za tmy. Může to být výměna píchlého kola, odhrabávání sněhu, startování přes kabely, dolévání ostřikovačů a řada dalších věcí, třeba jen hledání klíčů v kufru. Všechno vám půjde lépe s dobrým osvětlením - a ještě lépe, pokud vám zůstanou volné ruce.

Lepší než obyčejná baterka je proto čelovka nebo lucerna, která se dá postavit či zavěsit. Svícení mobilem není ideální hned ze dvou důvodů, musíte ho držet a ještě si vybíjíte baterku, která se může hodit - třeba když se vám problém vyřešit nepodaří.

6. Teplá deka

Mít v autě něco teplého by měla být povinnost zejména pro řidiče, kteří jsou zvyklí jezdit takříkajíc z garáže do garáže, takže často sedají do auta nedostatečně oblečení. Nikdy nevíte, co vás cestou potká. Představte si situaci, že srazíte srnu, máte proražený chladič a auto už nenastartujete. Během pár minut máte v kabině auta stejnou teplotu, jaká panuje venku.

Problém může nastat i při pouhém zapadnutí, kdy čekáte na pomoc a povážlivě vám klesá hladina paliva. I proto je dobré během zimy nejezdit na výpary a s tankováním nečekat až na rozsvícení kontrolky.

V neposlední řadě se deka bude hodit ve chvíli, kdy se ocitnete na místě dopravní nehody. Zahřátí zraněného je nejlepší prevencí šoku.

7. Nabíjecí kabel a powerbanka

První pomoc při vybití telefonu se samozřejmě hodí i během ostatních ročních období, v zimě však baterie dostávají na frak více. A nepříjemnější jsou i potíže, do nichž se bez mobilu dostanete. Pokud nabíjecí kabel v autě standardně nenecháváte, na zimu si ho tam dejte, a to pro jistotu i v případě, že máte indukční nabíječku.

Samozřejmě může nastat situace, kdy skončíte s vybitým mobilem a autem, které nejde nastartovat. Z takové šlamastyky vás dostane dobrá powerbanka (i k ní se hodí nabíjecí kabel). Například firma Nitecore vyrábí powerbanky, které vydrží nabité i v teplotách kolem - 40 °C, takové pak můžete nechávat v autě a jen občas zkontrolovat jejich kapacitu.

8. Lopatka

Myslíte, že něco takového nebudete v životě potřebovat? K zapadnutí stačí úzká silnice, trochu sněhu a protijedoucí auto, kterému se snažíte vyhnout. Nebo průjezd sněžného pluhu, který nahrne závěj přímo na vaše auto, zaparkované podél silnice. Lopatka se zkrátka hodí všude, kde je sníh. N

eřešíte-li místo, pořiďte si velkou hliníkovou, s níž půjde odhazování jedna radost. V případě nouze ale budete rádi i za obyčejnou skládací polní lopatku. Ta v kufru nezabere takřka žádný prostor a svou práci odvede.

9. Palubní kamera

Kameru už některé automobilky nabízejí jako integrovanou součást auta. V případě nehody s nejasným zaviněním nebo nespolupracující protistranou může být záznam klíčovým trumfem v rukávu. Podle statistik Hasičského záchranného sboru je riziko nehody v typicky zimních podmínkách - tedy na sněhu a ledu - patnáctkrát vyšší než jindy, kamera pak představuje cenného pomocníka s řešením pojistné události nebo určení viny.

Při jejím výběru se nesnažte za každou cenu ušetřit. „Levné autokamery s nízkým rozlišením a bez doplňkových funkcí často selhávají v náročných světelných podmínkách, které jsou pro zimu typické, jako jsou nízké slunce, šero či mlha,” varuje Laszlo Szalontai ze společnosti Nextbase, výrobce palubních kamer. „Nepoužitelný záznam vám pak v kritické situaci nepomůže.”

10. Sněhové řetězy

Jde o výbavu, kterou nejspíš použijete jen v horských oblastech, přesto ji nemůžeme opomenout. Na silnici pokryté sněhem mají pneumatiky opatřené řetězy výrazně lepší trakci a kratší brzdnou dráhu. Ve vyšších polohách dokonce narazíte na dopravní značku, za niž byste bez nasazených řetězů neměli pokračovat.

Dnes už existují řetězy, které mají automatické upínání a kontrolku správného dotažení, jejich nasazování tedy není složité. Jen si za ně připlatíte. I sebelepší řetězy jsou vám však k ničemu, pokud je neumíte použít, proto si nasazení vyzkoušejte „nanečisto“ dřív, než se dostanete do potíží. Dávají se vždy na hnanou nápravu, u čtyřkolky pak dozadu. Nezapomeňte taky, že s nasazenými řetězy nesmíte jet rychleji než padesátkou.

11. Sluneční brýle

V zimě sice slunce nevidíme každý den, ale když vykoukne zpoza mraků, stojí to za to. Zůstává po celý den nízko, záření se odráží od mokré vozovky i od napadaného sněhu, nebezpečí oslnění je vysoké. Nejlepší službu vám prokáží brýle s polarizovanými skly, ale jakékoliv jsou lepší než žádné.