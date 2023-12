Pokud nežijete v horách a běžně jezdíte hlavně po městě a okolí, nemusíte vozit řetězy ani pytle s pískem. Několik pomůcek - jakousi zimní kápézetku - však mějte po ruce za všech okolností.

Leckteré tipy na zimní výbavu připomínají spíš návod pro přežití v zombie apokalypse. Jenže co když máte malé auto, v němž bojujete o každý centimetr krychlový? A co když navíc jen zřídka opouštíte hranice města, nebo se vydáváte jen do nejbližšího okolí?

V takovém případě asi není nutné vozit těžkou bednu se sněhovými řetězy, lopatu nebo objemné startovací kabely. Ve většině případů vám bude stačit úplné zimní minimum, to však berte jako bezpodmínečnou nutnost. Co vozit v autě, když udeří zima, i kdyby bylo sotva větší než nákupní taška?

Škrabka na led

Její nezbytnost se omílá pořád dokola, přesto můžete často spatřit zapomnětlivce odstraňující námrazu kreditní kartou. V nouzi je to jistě řešení, očistit okna tímto způsobem je však řehole na dvojnásobnou dobu, kterou navíc opláčete, až se vám karta zlomí.

Stále více lidí navíc používá k placení mobil, a tím si okno neoškrábete… Pak nezbývá než čekat s nastartovaným autem, než horký vzduch z ventilace rozmrazí okno zevnitř.

Minimalistická škrabka se přitom vejde do dveří jakéhokoliv auta a ještě lepší je vozit ji v kufru - to když navíc napadne sníh, který vám po otevření dveří pokryje sedačku.

Nejúčinněji poslouží škrabka s kovovým břitem, ten však musí být neporušený, jinak by mohl poškodit sklo. Klasické plastové škrabky sice nejsou tak efektivní a rychleji odcházejí, pořád ale odvedou dobrou službu.

Rezervní nemrznoucí směs

Ostřikovače jsou v zimním období neustále v pohotovosti. Tající sníh s posypovou solí vytváří na silnici kalnou břečku, která dokáže pokrýt čelní sklo už po pár metrech jízdy. Na tohle jsou stěrače krátké - tím spíš, pokud jejich stírací gumičky již zpívají labutí píseň. Není třeba rozvádět, jaká nebezpečí z umazaného okna vyplývají, a to zvláště za šera, které v zimních měsících leckdy vládne většinu dne.

Přestože ostřikovače nejvíc potřebujete v teplotách kolem nuly nebo lehce pod ní, kdy ještě funguje posypová sůl, vybírejte nemrznoucí směs, která vydrží alespoň dvacetistupňový mráz. Během noci totiž teploty klesají a kapalina, která zamrzne v hadičkách, vám nejen po ránu nepomůže, ale v krajním případě i poškodí zmíněné hadičky nebo dokonce čerpadlo.

Nejlépe funguje kapalina s obsahem ethanolu, naopak se vyhněte methanolu a acetonu z důvodu potenciální toxicity a možnosti leptání laku.

Chcete-li na nemrznoucí směsi ušetřit, nekupujte ji na benzínkách, nýbrž v e-shopech. Výhodné nabídky se objevují také ve velkých supermarketech.

Teplé rukavice

Ať už řešíte jakýkoliv problém s autem, musíte ven na mráz a pracovat rukama. Přidá-li se k chladu vítr, máte prsty během minuty zmrzlé na kámen. Nejde přitom jen o subjektivní pocit komfortu. Se zkřehlýma rukama vám každý úkon bude trvat déle a nakonec usednete do auta s omezenou schopností jeho ovládání. Rukavice se navíc hodí třeba i na ometení sněhu.

Pracovní rukavice, které popadnete v dílně, jsou sice lepší než nic, nezajistí vám ale mnoho tepla ani citu v prstech. Mnohem lepší jsou rukavice se zimní podšívkou a samozřejmě by vám měly dobře sedět. V autě vám vydrží léta, proto není třeba za každou cenu šetřit.