Prvopočátky airbagů coby ochranných prvků můžeme datovat už na začátek 20. století, zlomová ovšem byla až šedesátá a hlavně sedmdesátá léta, kdy se začaly airbagy objevovat v sériově vyráběných autech vybavených senzory nárazu pro nafouknutí airbagu.

Zprvu byla vize taková, že airbagy v principu nahradí bezpečnostní pásy, postupně se ale vnímání airbagů zformovalo do současné podoby, kdy jsou chápány jako doplněk bezpečnostních pásů. Vžil se pro ně také termín „Supplemental Restraint System“ (Doplňkový zádržný systém) – odtud je zkratka SRS, kterou najdeme na mnoha krytech airbagů v mnoha autech.

Dnešní airbagy? Komplexní systém

Dnešní airbagy jsou spolu s pásy spojeny do komplexního, elektronicky ovládaného zádržného systému. Řídící jednotky auta umí vyhodnotit, jak silný náraz přišel, odkud přišel, a zda je síla dostatečně veliká na to, aby se osoby v autě pohybovaly bezvládně. V závislosti na nárazu se může lišit i rychlost a tlak nafouknutí airbagu a s jeho aktivací dávno souvisí také předepnutí bezpečnostních pásů pyropatronou.

Aktivace airbagu z pohledu řidiče v reálném čase a zpomaleně:

| Video: Youtube

Dopad plošného rozšíření airbagu na bezpečnost aut je obrovský. Americký úřad NHTSA vydal v roce 2020 analýzu, podle které jen čelní airbagy zachránily do roku 2017 na silnicích v USA přes 50 000 životů. Z dat vyplývá, že právě čelní airbagy snižují riziko úmrtí na straně řidiče o 29 % a na straně spolujezdce o 32 %.

Když se řekne airbag, všichni si automaticky představí ten čelní – tedy pro řidiče umístěný ve středu volantu a pro spolujezdce v palubní desce. Ovšem to je pouhý základ, který už je dnes prakticky u všech aut překonaný.

V moderním autě nejčastěji naleznete ještě airbagy na vnější straně opěráku sedadel, které se nafukují mezi cestujícího a výplň dveří, aby chránily pánev, bok a hrudní koš. Standardem jsou taktéž okenní airbagy, které se nafukují ze sloupků a zakryjí oblast bočních oken. Ty jsou zde kvůli nárazům hlavy do oken, případně i do sloupku či rámu střechy, a zamezí také vniku střepů do interiéru. Právě tyto airbagy jsou extrémně důležité v případě přetočení auta na střechu.

close info Zdroj: Se svolením BMW zoom_in Nárazový test s airbagem překrývajícím boční okna

Další a nové typy airbagů

Velkým tématem v oblasti bezpečnosti při havárii se stal i pohyb spodní poloviny těla. Proto jsou u některých automobilek standardem kolenní airbagy pro cestující vpředu, umístěné ve spodní části palubní desky. Tyto airbagy chrání kolena a holeně, současně ale zamezují tomu, aby se spodní část těla cestujících pohybovala vpřed, pod palubní desku. Ze stejného důvodu zavedla Toyota do některých modelů airbag přímo v sedáku. Ten se nafoukne pod koleny cestujícího a podrží jej tak na místě.

Svého airbagu se dočkal také bezpečnostní pás. V některých vozech je airbag umístěn přímo v pásu, čímž se rozloží síla působící na hrudník cestujícího. Snižuje se tak riziko zranění žeber nebo klíčních kostí, stejně jako se omezí popáleniny, které při těžkých nehodách od pásu vznikají.

Středový airbag jako velké téma

Intenzivně propíraným tématem se v poslední době stal středový airbag. Ten se nafukuje většinou z vnitřní strany řidičova opěráku a vytvoří přepážku mezi řidičem a spolujezdcem. Je zde primárně kvůli tomu, aby se přední pasažéři při bočním nárazu nestřetnuli hlavami a rameny. Pokud je řidič ve voze sám a dojde na náraz na spolujezdcovu stranu, boční airbag zpomalí i jeho pohyb, takže nedojde k tak výraznému pohybu hlavy.

Nedávná tisková zpráva společnosti ZF Lifetec představila i koncept „dvojitého“ airbagu, určeného pro vozidla s vyššími úrovněmi autonomního řízení. Potíž je v tom, že pokud bude vůz třeba při jízdě na dálnici řídit sám, a cestující budou mít sedadla v komfortní poloze s více položeným opěradlem, nebude klasický čelní airbag fungovat ideálně – vzdálenost od cestujícího bude příliš vysoká. Airbag se proto bude umět nafouknout do dvou různých velikostí podle toho, jak je zrovna nastavené sedadlo, a jak cestující sedí.

Stejná společnost vydala nedávno také informaci, hovořící o možném přesunu čelního airbagu na volantu. Ten už by nadále nemusel být ve středu věnce volantu, ale mohl by vystřelovat z vrchní části sloupku řízení. Střed volantu by tak mohl být uvolněn třeba pro nový displej nebo ovládací prvky.

Vnější airbagy pro ochranu chodců

Samostatnou kategorií jsou dále vnější airbagy pro ochranu chodců. I ochrana chodců je pochopitelně velkým tématem a hodnotícím parametrem v nárazových testech, takže jsou na autech často vidět třeba aktivní panty kapoty, které se při střetu s chodcem nadzvednou, aby mohla kapota „pružit“. Třeba Volvo šlo ovšem dál a pro model V40 představilo vnější airbag pro chodce, který vystřelí zpoza kapoty a překryje podstatnou část čelního skla.

Vývoj airbagů se nicméně nezastavuje. Bezpečnostní technologie aut jdou neustále kupředu, a tak každou chvíli vidíme novou podobu nafukovacích vaků, které mohou zachránit lidský život. Existuje už airbag kolem zadního okna, airbag překrývající panoramatickou střechu a další koncepce.