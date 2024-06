Není to tak dlouho co zejména starší řidiči tvrdili, že jim airbag v autě „tak akorát nabije hubu“. Dnes snad už každý ví, že airbag při nehodách skutečně a měřitelně pomáhá, přesto ale mohou nastat situace, kdy dokáže i uškodit. Jaká jsou zranění, které při autonehodě způsobí airbag, a jak jim zabránit?

Airbag spolu s pásy funguje coby jeden sofistikovaný zádržný systém. Při nehodě, při které se vaše tělo pohybuje vlivem působících sil bezvládně, vás pás drží na místě a kontroluje váš pohyb, airbag pohyby tlumí a stará se o to, abyste nevráželi do pevných součástí auta, případně do spolujezdce.

I když selský rozum říká, že o měkký pytel nafouknutý plynem se přece není jak zranit, pořád se jedná o pytel, který se v interiéru nafoukne za nízké desítky milisekund, a tedy s obrovskou silou, kterou mu propůjčuje vyvíječ plynu.

Jak tedy předcházet případným zraněním, které plynou z vystřelení airbagu při nehodě? Následující body počítají s vozem, který je vybaven airbagy na všech v současnosti obvyklých místech. Vedle čelních airbagů to tedy budou i airbagy překrývající boční okna a airbagy ve dveřích nebo opěradlech sedadel.

Správné sezení a žádné nohy na palubce

Vždy když sedíte v jedoucím autě, seďte uprostřed sedadla, pochopitelně připoutaní a neopírejte se o dveře, případně hlavou o boční sklo – tedy v místech, kde by v případě nehody vystřeloval boční airbag.

Dost možná největším nebezpečím jsou ovšem klasické „nohy na palubce“, oblíbené mezi spolujezdci na dlouhých cestách. Pokud budete nohama, případně jakoukoliv jinou částí těla, opření o palubku v místě čelního airbagu, způsobí vám airbag v případě vystřelení velmi těžká zranění, která se nemusí omezit jen na končetiny. Známy jsou případy zlomených kyčlí, i celých pánví.

Třeba americký úřad pro silniční bezpečnost IIHS uvádí, že byste měli být o airbagu tělem vzdálení přinejmenším 25 centimetrů. Což platí jak pro řidiče, tak pro spolujezdce.

Správné držení volantu

Coby řidič byste vždy měli držet volant v pozici „tři čtvrtě na tři“ – prakticky všechna moderní auta už mají věnce volantů uzpůsobené tomuto stylu držení. Když si chcete hovět při dlouhé jízdě, spusťte ruce o něco níž.

Je však velmi nebezpečné držet volant jednou rukou na vrcholu věnce, tak jak je to často vidět. V tom případě totiž rukou překrýváte prostor, kam by airbag vystřeloval. Když by na jeho vystřelení došlo, může vám ruku zlomit a navíc prudce odhodit proti vašemu vlastnímu obličeji.

Prostor airbagu ničím nepřekrývejte

Vedle toho, že nemáte mít v prostorech pro vystřelení airbagů žádné části těla, neblokujte tato místa ani jinými předměty. Neukládejte nic mezi sedadlo a výplně dveří, vyhněte se používání dodatečných autopotahů, případně překrytů palubní desky, a pochopitelně neumisťujte žádné ozdoby nebo ornamenty na palubní desku před spolujezdce. Ty by totiž mohl airbag vystřelit proti vám.



Nahrává se anketa ...

Pracujte s deaktivací airbagu, vezete-li dítě v sedačce proti směru jízdy

Pokud povezete v autě dítě kojeneckého věku, velmi pravděpodobně ho povezete v autosedačce „vajíčku“, umístěné proti směru jízdy. Pokud dítě takto vezete vpředu na místě spolujezdce, je nezbytné deaktivovat airbag u spolujezdce. To se dělá spínačem, který je umístěn buď v přihrádce před spolujezdcem, případně zboku na palubní desce, kam se dostanete při otevření dveří. Samotný přepínač se často přepíná vloženým klíčem.

Po vypnutí airbagu bude v autě (často u zpětného zrcátka) svítit kontrolka vypnutého airbagu, což znamená, že se smí na sedadle spolujezdce vozit dítě proti směru jízdy. Konkrétní návody, jak s deaktivací pracovat, najdete v návodu k obsluze. Pokud vůz deaktivaci airbagu u spolujezdce nemá, nesmí se na místě spolujezdce vozit děti v sedačce proti směru jízdy.

close info Zdroj: Se svolením Volvo zoom_in Deaktivace airbagu u spolujezdce

Nikdy nepoužívejte neoriginální airbagy

Pokud byste v autě měnili airbag – ať už po nehodě, nebo z důvodu vadného kusu, musí se vždy jednat o originální díl. U autorizovaných servisů sice nehrozí nebezpečí, že dostanete neoriginální airbag, ale pokud budete airbag objednávat sami z internetu, případně svěříte opravu „garážistovi“, malá šance zde je.

Výraznou kampaň upozorňující na neoriginální airbagy měla před zhruba deseti lety Honda, ale upozorňují na to i další automobilky. Na zpomaleném záběru značka ukazovala, co se stane v případě, že se airbag při nehodě nafoukne o zlomek sekundy později – což byl přesně případ neoriginálních airbagů z Číny. Video zároveň ukazuje ohromnou sílu airbagu.

Zpoždění airbagu - ohromující následky:

| Video: Youtube

Ověřte, zda vaše airbagy nepodléhají svolávací akci

Jedná se o největší svolávací akci v dějinách automobilového průmyslu, naštěstí však nejsou známy případy, kdy by ke zranění či úmrtí došlo v České republice. Japonská společnost Takata, která svého času vyráběla zhruba pětinu všech světových airbagů do aut, dodala na trh přes sto milionů potenciálně nebezpečných airbagů. Vlivem chemické reakce uvnitř vyvíječe plynu se může stát, že kovové tělo vyvíječe při vystřelení airbagu praskne a úlomky z něj jsou doslova vystřeleny do interiéru, kde mohou zranit nebo usmrtit posádku.

Nebezpečí se týká zejména oblastí, s horkým a vlhkým klimatem, které má na airbag vliv. Jak bylo řečeno výše – v Česku se tyto případy naštěstí nedějí. I tak se ovšem svolávání aut do servisu na výměnu potenciálně nebezpečných airbagů, které postupně probíhá již od roku 2013, týká i České republiky. Jestli se svolávací akce týká také vašeho auta, zjistíte v autorizovaném servisu, případně na stránkách jednotlivých automobilek.