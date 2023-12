Alkohol okolo Silvestra každoročně zavaří spoustě řidičů

Alkohol za volantem v souvislosti se silvestrovskými oslavami je každoroční klasika. Nezodpovědní řidiči usednou za volant přímo po konzumaci už 31. prosince, spousta dalších řidičů si pak zavaří až na Nový rok, protože to, co vypadalo jako kocovina, se při dechové zkoušce ukáže jako zbytkový alkohol. Někdy to skončí pokutou a zákazem řízení, někdy ale nehodou, která může mít tragické následky.

Alkohol za volantem - ilustrační snímek | Foto: Image by Pexels from Pixabay