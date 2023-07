Dopřát si o letní dovolené u moře při dobrém jídle v restauraci také pivo nebo skleničku jiného alkoholu je lákavá představa. Jenže, co když potom budete muset řídit auto? Zatímco v České republice jsme naučeni, že před jízdou se musíme alkoholu vyhnout úplně, jinde v Evropě tomu tak zcela není. Podívali jsme se, jaká je tolerance alkoholu pro řidiče v Chorvatsku, Rakousku, Itálii nebo třeba v Řecku.

Alkohol u nás za volant nepatří. V jiných zemích Evropy k němu mají mírnou toleranci. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Řídit u nás auto pod vlivem alkoholu není dobrý nápad. Česká republika má totiž k alkoholu za volantem nulovou toleranci. V případě, že při silniční kontrole při dechové zkoušce řidič „nafouká“, má problém. Trest se pak bude odvíjet od toho, kolik alkoholu v krvi mu policisté naměří.

Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile bude policie vnímat jako přestupek. Řidiči hrozí v takovém případě pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun. Tentokrát sice o body nepřijde, ale hrozí mu zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok. Přihlíží se také k odchylce maximální fyziologické hodnoty alkoholu v krvi (0,24 promile), pak přichází na řadu přeměření a další dokazování.

Pokud bude mít řidič v krvi nad 0,3 do jednoho promile alkoholu, bude jeho prohřešek vnímán ještě jako přestupek s pokutou od 2,5 do 20 tisíc korun, zároveň přijde o sedm trestných bodů v rámci bodového systému a musí počítat se zákazem řízení na 6 měsíců až jeden rok.

Nad jedno promile alkoholu v krvi pak bude jeho chování posuzováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidiče čeká podmíněný či nepodmíněný trest až na jeden rok vězení - 3 roky vězení pak v případě, že způsobí jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek. Také přijde o sedm trestných bodů a musí počítat s pokutou od 25 do 50 tisíc korun a zákazem řízení na jeden až dva roky.

Jinde v Evropě

A jak je tomu v dalších státech Evropy? Nutno přiznat, že máme nejpřísnější pravidla. Do „klubu nulové tolerance“ spolu s námi patří také Slovensko, Maďarsko, Rumunsko či Estonsko. U našich severních sousedů v Polsku je tolerance 0,2 promile.

V Německu může mít řidič do 0,5 promile alkoholu v krvi, to se ale netýký řidičů do 21 let - ti nesmí nadýchat nic. Stejná hodnota platí třeba i v Rakousku, Slovinsku, Řecku nebo Chorvatsku, které je v létě oblíbeným místem dovolené statisíců českých turistů. Právě v Chorvatsku to neplatí pro řidiče vozidel nad 3,5 tuny, profesionální řidiče a řidiče do 24 let – pro ně je nulová tolerance.

Jak jezdit úsporně a bezpečně? Společným jmenovatelem je plynulá jízda

S hodnotou alkoholu v krvi do 0,5 promile můžete řídit také třeba v Itálii, Francii, Belgii, Španělsku nebo Nizozemsku. Nejvolnější pravidla mají řidiči v Irsku a Velké Británii, kde je tolerance 0,8 promile.

Přestože je ve většině zemí Evropy mírná hladina alkoholu v krvi u řidičů tolerována, neznamená to, že alkohol má u nich zelenou. Pozor by si měli řidiči dát na překročení povolené hranice, protože jim hrozí velmi vysoké pokuty. Proto je lepší s hladinou alkoholu neexperimentovat a raději se držet návyků z domova - pro bezpečnost svou i dalších účastníků silničního provozu.