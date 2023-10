Omezení mobility znamená omezení osobní svobody. Tak zní ve zkratce filozofie nové organizace Asociace řidičů osobních automobilů (AŘOV), která letos zahájila svou činnost v České republice.

Tisková konference AŘOV. Zleva: ambasador David Suchařípa, předseda Josef Pátl a odborný konzultant prof. Ing. Jan Macek, DrSc. | Foto: Zdeněk Sluka, se svolením autora

Cílem asociace je postavit se za práva šesti milionů držitelů řidičského oprávnění, kteří v Česku žijí. Ti jsou podle zakladatele spolku Josefa Pátla mlčící většinou, jejíž zájmy ve společenských diskusích snadno upozadí křičíci menšina aktivistů.

„Nejde nám o nic jiného než v budoucnu zachovat status quo dnešní osobní mobility i přes různé tlaky, které mají tendenci ho změnit nebo úplně vymazat,” uvedl na tiskové konferenci Pátl, bývalý organizátor automobilových závodů a mluvčí Federace automobilového sportu Autoklubu ČR.

„Máme rádi auta a uvědomujeme si jejich skutečnou společenskou hodnotu. Ta nespočívá jen v nadvýrobě a průmyslu, ale hlavně ve funkci dopravního prostředku pro všechny, kdo ho potřebují k práci či rodinným účelům. Ať už jde o ženy, které se stávají nedobrovolně taxikářkami svých dětí, nebo lidi, kteří chtějí pomoci s přepravou seniorům a poskytnout jim k tomu důstojné prostředí,” dodal Pátl a zdůraznil, že AŘOV není a nikdy nebude politickou stranou.

Aktuální politické změny, zejména ukončení výroby vozidel se spalovacími motory v roce 2035, podle představitelů asociace povedou k tomu, že většinu řidičů čeká v budoucnu výrazné omezení, pokud jde o výběr a dostupnost automobilů.

„Chceme, abychom se i za deset patnáct let mohli svobodně rozhodnout, v jakém autě budeme jezdit,” komentoval vyhlídky předseda spolku, „a nechceme, aby byly nové technologie provilegovány zákonem či dotacemi a tím se kompenzovala jejich neschopnost vyrovnat se s technologií předchozí a nahradit ji.”

Sázka na jednu jedinou cestu v podobě elektromobility je nešťastným řešením i podle experta na dopravní mobilitu z ČVUT, profesora Ing. Jana Macka, DrSc., který pro AŘOV vykonává funkci odborného konzultanta. „Takový přístup zavání ideologizací a ta zamezuje hledání kompromisů, které jsou základem jakékoliv optimalizace,” podotkl profesor Macek a dodal, že nad změnami je třeba přemýšlet komplexněji a ne jen přemístit špinavé technologie jinam.

„Je velmi těžké stanovit na dalších třicet let, která cesta je ta jediná správná. Potřebujeme sice dlouhodobou strategii, ale měla by mít podobu spíš několika scénářů, které poběží paralelně,” uvedl Macek a doplnil, že samotný přechod na elektromobilitu je mimořádně energeticky náročný. „Spočítali jsme, že kdybychom odložili zákaz aut se spalovacím motorem o deset let, tedy na rok 2045, tak bychom pro nejbližších 40 let na emisích skleníkových plynů naopak ušetřili.”

Jako ambasador asociace se na tiskové konferenci představil herec David Suchařípa, sám automobilový nadšenec a rallye závodník. „Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří si na situaci stěžují. Přijde mi smysluplné tyto lidi sdružit, aby měli skutečné zastání a nemuseli jen nadávat u piva,” vysvětlil herec, proč se rozhodl s AŘOV spolupracovat.

„Je třeba vzbudit zájem veřejnosti, neboť občané pak mohou ovlivnit myšlení úředníků, potažmo politiků, aby rozhodovali v jejich zájmu, nikoli v zájmu různých vlivových skupin.”

Cílem asociace pro nejbližší dobu je vybudovat co nejpočetnější členskou základnu, se členy komunikovat a nabízet jim nejen dostatek informací o problematice, ale i různé bonusy ve formě slev či výhod u partnerských firem. Aktivním vstupováním do veřejného prostoru pak Josef Pátl zamýšlí budovat lepší pozici pro diskusi s politiky.