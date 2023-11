Zamrzlá skla u auta jsou nepříjemnost, se kterou se setkávají řidiči každoročně v zimním období. Pokud neparkujete auto v garáži, měli byste spočítat s tím, že vám ranní mrazíky mohou zkomplikovat život například ráno při cestě autem do práce. Přinášíme několik základních rad, jak si v takovém případě poradit.

Ilustrační foto: Čištění skel auta | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Zná to na podzim nebo v zimě většina řidičů. Venku je pod nulou a na sklech auta je vrstva ledu, přes kterou nejde vidět. Nejhorší situace nastává, když začne třeba večer pršet a během noci teploty klesnou pod nulu, takže se na celém voze vytvoří souvislá vrstva ledu. S tenkou námrazou si mohu řidiči poradit během několika minut, ale s ledovou krustou je to horší.

Ani samotný sníh není až takový problém. Jemný prašan často na sklech nedrží, komplikace mohou nastat až během dne, kdy se auto na slunci zahřeje, sníh začne odtávat a voda z něj začne opět přimrzat.

Jak funguje elektrická škrabka, můžete vidět ve videu:

Zdroj: Youtube

Osvědčené škrabky

Ve všech těchto případech by neměla chybět v autě základní zimní výbava v podobě škrabky a smetáčku. Řidiči si mohou na trhu vybrat škrabky v nejrůznějších provedeních. Od malých plastových až po kombinované teleskopické se smetáčkem na jedné tyči. S ní také pohodlně odstraní sníh ze střechy auta. Některé škrabky jsou vybaveny od výrobce rukavicí, aby vám při práci nemrzly prsty. Plastové škrabky si většinou poradí s námrazou, s ledem je to už horší, chce to více přitlačit a déle času.

Oblíbené jsou v posledních letech škrabky ve tvaru zvonu, které sklo čístí účinněji. Kdo si chce ušetřit práci, může si pořídit škrabku elektrickou s rotujícími kotouči s plastovými čepelemi. Při odstraňování ledu nebo přimrzlého sněhu z předního skla vozu dejte pozor na stěrače. Při jejich odtržení můžete poškodit jejich gumové části, takže nebudou už rovnoměrně stírat. Zbytky ledu z nich raději neodstraňujte a počkejte, až se při jízdě zahřeje čelní sklo. Led se na nich pak sám většinou rozpustí.

Urychlit si práci při odstraňování námrazy či ledu z předního skla vozu vám může nastartování motoru a zapnutí vytápění. I když to pro motor v chodu na volnoběh není ideální, teplý vzduch pomůže zahřát přední sklo. Může ale trvat desítky minut, než se motor zahřeje a topení začne foukat na přední sklo teplý vzduch. V krizi to ale pomůže. Některé vozy jsou vybaveny elektrickým zahříváním čelního i zadního skla.

Pomohou rozmrazovače

Pokud se budete chtít vyhnout zdlouhavému škrábání ledu, můžete použít chemické rozmrazovače skel. Pomohou vám rychleji odstranit námrazu nebo led ze skel a sniží tendenci k opětovnému zamrzání. Přípravek nastříkejte na namrzlá skla a poté odstraňte nejlépe stěrkou.

Svůj rozmražovač si můžete také vyrobit doma. Podle rad některých řidičů vám k tomu k tomu bude stačit roztok složený z octa a vody, smíchaný v poměru tři ku jedné. Roztok nastříkejte na přední sklo auta nejlépe pomocí nádobky s rozprašovačem. Počítejte ale s octovým zápachem, který vás bude doprovázet. Pomoci vám může také domácí rozmražovač vyrobený z lihu a vody, smíchaný ze dvou stejných dílů. Někteří motoristé dávají přednost roztoku z vody a soli.

Na sociálních sitích se objevují také ukázky toho, jak rozmrazit skla auta pomocí teplé vody. To je ale postup velmi riskantní a my ho nedoporučujeme. Sklo totiž může při náhlém rozdílu teplot prasknout. Rozhodně proto zapomeňte na polévání oken konvicí s horkou vodou.