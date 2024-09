Je malá šance, že se to stane právě vám. Přesto, i v Česku došlo k řadě neštěstí, když řidič a někdy i další členové posádky utonuli ve svém autě, které skončilo po nehodě v rybníku či jiné vodní ploše. Je proto dobré vědět, co v takovém případě udělat. Připravili jsme pro vás návod, jak postupovat krok za krokem.

Když auto skončí na vodní hladině, mnohé asi napadne – „Zavolám si hned pomoc“. A to je první chyba.

„První minuta je při záchraně klíčová a je to ztráta času pokoušet se volat záchranáře,“ uvedl například Gordon Giesbrech, proděkan Fakulty kineziologie University of Manitoba – Kanada, který se na záchranu z potápějícího se auta zaměřil.

Postup při záchraně z potápějícího se vozidla

Pokud se už dostanete do tak šílené situace jako je havárie do vodní hladiny, je potřeba se držet několika pravidel a rad. Právě ty by měly výrazně přispět k tomu, že osádka vozidla zůstane na živu.

1. Připravte se na náraz

Pokud už jste v situaci, kdy je náraz do vody nevyhnutelný, zkuste se na něj připravit.

„Například u řidiče jde o to zapřít se mezi sedačku a volant. Ruce pak dát do polohy devět a tři hodiny. Pamatujte, že může vystřelit airbag. Pokud byste měli ruce jinak, může vás airbag těžce zranit,“ varuje specializovaný web First Aid Accident and Emergency.

Když jste ve vozem ve vodě, je nutné zachovat klid a v rychlosti si v hlavě promítnout další kroky, které povedou k záchraně. Zbytečný stres a panika totiž berou hodně sil, které vám pak mohou chybět.

„Voda zřejmě začne do vozu pronikat okamžitě - větracími otvory a otvory kolem pedálů. To je věc, která vás nesmí překvapit,“ popsal specializovaný web CAA Quebec.

2. Nikam nevolajte. Zachránit se musíte sami

Pokud už jste i s autem ve vodě, záchrana bude s největší pravděpodobností už jen na vás. Nemá smysl volat telefonem záchranáře, stejně by v tomto případě nejspíše nepřijeli včas, i když by se vám okamžitě vydali pomoci.

3. Otevřete okna

Po nárazu co nejdříve otevřete okna. I elektrické stahování okýnek by mělo alespoň v prvních sekundách po nárazu fungovat. Zaobírat se otevíráním dveří zvláště u předních sedadlech nemá smysl. Tlak vody to neumožní.

„Jakmile se vůz začne potápět, není v lidských silách znovu otevřít dveře, dokud se tlak mezi vnitřkem a vnějškem vozu nevyrovná. To znamená, že kabina auta musí být naplněna vodou a to asi není situace, ve které chcete být,“ popsal specializovaný web First Aid Accident and Emergency.

4. Odepňete pásy

Odepněte pásy. Nejprve tak mají učinit dospělí. Pokud jsou ve voze děti, pak od nejstaršího po nejmladšího. Starší dítě totiž může pomoci tomu mladšímu, pokud to situace vyžaduje.

5. Když se okna neotevřou, rozbijte je

Samozřejmě může dojít k situaci, že se okna neotevřou nebo se otevřou jen částečně. Pak je nutné je rozbít. Ale pozor, vyhněte se tomu přednímu. To je obvykle tvrzené a rozbít ho je velmi komplikované.

Ideálně je soustředit se na to zadní či boční. Právě v této situaci se ukazuje, jak je důležité mít u sebe speciální multifunkční bezpečnostní nástroj pro případ autonehody. Díky němu lze totiž sklo poměrně snadno rozbít. Běžně stojí něco přes stovku.

6. Dostaňte se do bezpečí

Právě oknem je potřeba co nejdříve uniknout a dostat se ke břehu. I když se voda dovnitř valí otevřeným oknem, proud by neměl být tak silný, aby ho nešlo překonat.

Na co ještě při záchraně pamatovat

Výše popsaný postup popisuje spíše ideální průběh složité situace. Ne vždy však může jít vše tak hladce, proto je potřeba mít na paměti další pravidla. Jde o …

Musíte se nejprve postarat o děti či další pasažéry, kteří mají potíž se s auta sami dostat. Nelze nejprve zachránit sami sebe s myšlenkou, že se pro ně vrátíte.

Při úniku vodou moc nekopejte, ať nezraníte spolucestující. Použijte hlavně paže.

Pokud je to možné, sundejte si co nejvíce oblečení. Například zimní bunda se může ve vodě proměnit v něco jako je těžký balvan.

Pokud se dostanete už do situace, kdy se auto potopilo, plavejte tím směrem, kterým jdou vzduchové bubliny.

Za jak dlouho se potopí auto

Pokud je auto už ve vodě, obvykle se dlouho na hladině neudrží. Podle typu a situace půjde o zhruba dvě až tři minuty. Pod hladinu se nejdříve dostane přední část, kde obvykle bývá motor.