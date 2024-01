Mrazivé počasí posledních dnů, kdy venkovní teploty klesají v noci na některých místech v republice i pod -10 °C, patří k nočním můrám mnoha řidičů. Mráz dokáže ráno před jízdou vystavit nejednomu motoristovi stopku. Pojďme si připomenout několik základních rad, jak si v takovém případě poradit.

Ilustrační foto: Auto v mrazech | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Silný mráz se s řidiči nekamarádí, dokáže jim zkomplikovat třeba ranní jízdu do práce. Už při příchodu k autu to začíná zamrzlými okny. Zatímco na čerstvě napadaný sníh na autě nám obvykle stačí smetáček, při námraze se neobejdeme bez škrabky. Právě škrabka a smetáček by neměly chybět v základní výbavě auta. Na trhu je jich velký výběr, řidiči si mohou vybrat od malých plastových škrabek až po kombinované teleskopické se smetáčkem na jedné tyči. Vychytávkou některých z nich je integrovaná rukavice. Prodávají se dokonce škrabky elektrické.

Přimrzlé dveře

Jenže abyste se do auta pro škrabku dostali, musíte nejdříve otevřít jeho dveře. A tady může nastat problém. Těsnění dveří v silném mrazu ráda přimrzají. I když se vám auto podaří odemknout pomocí centrálního zamykání, někdy mohou přimrzlé dveře vzdorovat natolik, že při jejich otevírání riskujete „utržení kliky“.

Jak nastartovat auto přes kabely, můžete vidět ve videu:

Zdroj: Youtube

V takovém případě se vyplatí vyzkoušet i další dveře vozu, často některé povolí. Dveře řidiče pak zkuste otevřít zevnitř zatažením za kličku otevírání uvnitř vozu a tlakem ramene na dveře. Ve většině případů dveře povolí. Pokud se vám podaří úspěšně dostat do auta a získat škrabku, můžete se pustit do čištění skel. Při námraze to není takový problém, jako když se teploty pohybují okolo nuly, na autě přimrzá déšť a vytváří na sklech ledovou krustu.

V mrazivém počasí vás může ale nemile překvapit také námraza uvnitř auta. Vzniká například tehdy, když jste večer přijeli k domu a uvnitř auta byla vysoká vlhkost. V takovém případě pomůže škrabka, někteří řidiči nedají dopustit na puštěný ventilátor nebo mokrý hadr namočený v mírně vlažné vodě. V žádném případě ale nepoužívejte horkou vodu, okno by mohlo prasknout. U některých vozů vám může pomoci vyhřívání nejen zadního, ale i čelního skla.

Startování vozu

Nastartování vozu v silném mrazu je trochu sázka do loterie. Chlad totiž prověří kondici autobaterie, která nízkou teplotou ztrácí svou kapacitu. Důležitým úkolem akumulátoru je zajistit dostatek energie k nastartování motoru. A právě v zimě start studeného motoru jí potřebuje více. Při nižších teplotách totiž v motoru tuhne olej, takže „roztočení“ motoru je energeticky náročnější.

Pokud při startování auto jenom „škytne“, raději se startováním přestaňte. Problém bude nejspíš ve slabé baterii. V takovém případě pomůže připojit akumulátor na nabíječku. Existují i přenosné, kdy baterii můžete pohodlně dobít i třeba na parkovišti.

Tři absolutní nezbytnosti do auta, bez kterých v zimě nevyjíždějte

Další možností je připojit akumulátor vozu na startovací kabely. Vyplatí se vozit je v zimě v autě pořád, jejich pořizovací náklady jsou řádově ve stokorunách. O pomoc můžete požádat například souseda, k jehož baterii svou připojíte. Při manipulaci s připojenými kabely dbejte na to, ať o nic nezavadíte. Mohli byste přivodit zkrat jedné z baterií. Své auto nechte připojené na kabelech alespoň 15 minut nastartované. Aby se autobaterie dobila, ujeďte s vozem nejméně patnáct až dvacet kilometrů.

Pokud nevlastníte nabíječku ani startovací kabely, může váš problém s akumulátorem vyřešit jeho vyjmutí z auta a umístění v teplé místnosti, aby se zahřál a měl více energie na start motoru. Často to funguje, ale netroufne si na to každý a je to časově náročnější. Tento postup je vhodný spíše jako prevence třeba před ranní cestou do práce.

Tlak v pneumatikách auta v zimě klesá. Raději je zkontrolujte a přifoukněte

Čerstvé palivo

Problémem může být také palivo, zejména nafta, a to u řidičů, kteří jezdí málo a tankují s delšími časovými odstupy. Nafta obsahuje parafinické uhlovodíky, které začnou v mrazu vytvářet krystalky ucpávající palivový filtr. Problémy s palivem v mrazech by se neměly týkat řidičů, kteří tankují naftu pravidelně a mají vyšší nájezdy kilometrů.

U čerpací stanice totiž tankují vždy naftu pro dané období - od 16. listopadu do 28. února musí všechny čerpací stanice nabízet plnohodnotnou zimní naftu Třídy F s filtrovatelností do -20 °C. Pomocníkem v zimním období mohou být také na trhu nabízené spreje pro rychlý start, které se nastříkají přímo do vzduchového filtru nebo do sacího potrubí. Jejich použití ale vyžaduje opatrné zacházení.