Také patříte mezi řidiče, kterým se nechce čistit před jízdou od sněhu celé auto a stačí jim pouze oškrábané přední sklo a boční okénka? Pak pamatujte na to, že za sněhovou čepici na autě vám hrozí bloková pokuta až dva tisíce korun. Přestože řidiči by měli svá auta před jízdou očistit celá, nezřídka můžeme na našich silnicích potkávat vozidla v podobě sněhové koule.

Ilustrační foto: Auto je potřeba očistit od sněhu celé | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Na jízdu se zamrzlými skly nebo vrstvou sněhu na střeše pamatuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Podle něj řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Také nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led (týká se kamionů), který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Sníh a led nemá podle policie na autě co dělat, protože s neočištěným vozem řidič ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Řidiči špatně očištěného auta od sněhu a ledu hrozí při silniční kontrole pokuta do výše dvou tisíc korun, ve správním řízení až dva a půl tisíce korun. Motoristé by měli věnovat pozornost především oknům, aby si zajistili dostatečný výhled a byli schopni reagovat na situace na silnici. Neodklizený sníh ze střechy auta totiž může při brzdění sjet na čelní sklo.

Při čištění auta od sněhové nadílky pamatujte také na zpětná zrcátka, přední a zadní světlomety, ukazatele směru a obě registrační značky. Řidiči nákladních vozidel a souprav, zejména s plachtovou střechou, musí podle rad policie věnovat pozornost tomu, jestli se na střeše nevytvořil led, který by při odtržení a případném pádu mohl způsobit dopravní nehodu nebo někoho zranit.

A když jsme zmínili registrační značku, tak podle zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost. To platí i o sněhu. Samozřejmě mohou nastat situace, kdy se registrační značka „znečistí“ sněhem během jízdy a řidič o tom neví. V takovém případě k zavinění nedošlo, řidič by měl vyváznout bez pokuty. Záleží na konkrétní situaci.

Pokuty v zahraničí

Za špatně očištěné auto od sněhu a ledu můžete dostat pokutu také v zahraničí. V Německu je první varovná pokuta 25 Eur. Policista ji může uložit tomu, kdo vyjede se sněhem na karosérii vozidla. Jestliže zasněžené auto ohrožuje ostatní účastníky provozu, částka se zvyšuje na 80 Eur. Policista navíc může do doby odstranění sněhu z auta zakázat další jízdu.



Také v sousedním Rakousku se policisté nerozpakují pokutovat řidiče se zasněženým vozem. Pokud kvůli neočištěnému autu dojde k nehodě se zraněním nebo k zablokování dopravy, může sankce být až do výše 5 000 Eur. Tamní legislativa mluví o očištění všech oken, kapoty, střechy a dokonce i registrační značky.

Přísné je v tomto ohledu také Švýcarsko. Tam se považuje za očištěné vozidlo jen to, které má očištěno od sněhu a ledu kromě střechy, oken a kapoty i světlomety a zpětná zrcátka. Za nedodržení těchto předpisů hrozí pokuta až 200 CHF. S pokutou ve výši 60 Eur počítejte za neočištěné auto také na Slovensku.