Stalo se vám někdy, že jste za chladného počasí nasedli do auta a nenastartovali ho, protože autobaterie vypověděla službu? Nejste sami. Podobnou zkušenost má mnoho řidičů. Tady je několik našich jednoduchých rad, jak takové situaci předcházet.

Ilustrační foto: Autobaterie | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Autobaterie dostávají ve studeném počasí pořádně zabrat, zejména když teplota klesne pod bod mrazu. Chladem ztrácejí svou kapacitu, takže se vám může stát, že auto nenastartujete. Své zkušenosti s tím mají zejména řidiči, kteří svůj vůz parkují v zimě trvale mimo garáž, třeba před domem nebo na sídlištním parkovišti.

Důležitým úkolem autobaterie je zajistit dostatek energie k nastartování motoru. Start studeného motoru potřebuje více energie, navíc v zimě stoupá spotřeba elektrické energie vozu kvůli svícení, vyhřívání sedaček, topení nebo vyhřívání zrcátek. Takže na problém může být rychle zaděláno.

Jak zkontrolovat autobaterii a nabíjecí soustavu

Zdroj: Youtube

Pokud při startování vozu při podzimním poklesu teplot zaznamenáte, že s autobaterií není něco v pořádku, měli byste zbystřit. Zamyslete se, jak dlouho akumulátor v autě používáte. Pokud je to jedna nebo dvě sezony, problémy s nastartováním byste neměli mít. S délkou používání autobaterie ale problémy přibývají. Čím starší, tím náchylnější k vypovězení služby.

Životnost autobaterie je zpravidla čtyři až šest let, pokud se o její údržbu pravidelně nestaráte, může být i kratší. Vyplatí se pravidelně akumulátor kontrolovat a dobíjet během celého roku. S nabitou baterií by neměl být problém nastartovat motor ani při silných mrazech.

Při opravách baterie elektromobilu hraje důležitou roli i šatnový zámek

Pozor na chlad

Autobaterii rozhodně nesvědčí chlad a jízdy na krátkou vzdálenost s častými starty, protože se nestačí dobít. Kapacita autobaterie klesá také, když auto dlouho stojí. Pokud se problémy při startu v chladném počasí opakují, je čas na návštěvu autoservis a pořízení nového akumulátoru.

Dobrým pomocníkem jsou testery autobaterie, které změří její napětí. Některé z nich je možné připojit do 12V zásuvky v autě. Okamžitě tak zjistíte, v jaké kondici akumulátor je. Podle UAMK je hraniční hodnotou číslice 11,9 V na voltmetru. Baterie je při této hodnotě v zásadě vybitá. Přitom naopak ve stoprocentně dobré kondici je, když se ručka zastaví na 12,9 V.

Jak správně zazimovat motorku: přinášíme několik užitečných rad a tipů

Nenastartovali jste

Pokud se vám stane, že auto jenom „škytne“ a nenastartujete, vytáhnětě autobaterii a připojte na autonabíječku. Nemáte-li ji, další možností je použití startovacích kabelů připojených k vozu třeba souseda. Startovací kabely by měly mít délku zhruba 2,5 metru, abyste se s nimi dostali pod kapotu jiného funkčního vozu.

Chcete-li mít velkou šanci, že auto ráno nastartujete i v mrazivém počasí, vyjměte akumulátor po poslední jízdě z vozu a odneste ho domů, kde ho uložte při pokojové teplotě. Před jízdou ho potom namontujte zpět do auta. Je to trochu krkolomné řešení, ale často funguje, protože „zahřátá“ autobaterie pracuje lépe. Osvědčilo se to nejednomu řidiči.