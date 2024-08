Motorky s automatickým řazením nejsou na našich silnicích ničím výjimečným. Vždyť kdo by neznal slovo skútr. Jak uvádí Wikipedie, pod tímto pojmem si máme představit jednostopé vozidlo podobné motocyklu, charakteristické malými koly, nízkoobjemovým motorem, případně elektromotorem, a částečnou kapotáží s podlážkou, bez horní části rámu. Běžně je vybaveno variátorem a automatickou spojkou. Takže řidiči stačí k ovládání pouze plyn a brzda.

Mezi nejznámější zástupce těchto motocyklů s automatickým řazením patří historicky Vespa z italské továrny Piaggio. Skútry mají obvykle objem motoru 50 až 125 cm³, horní třídu skútrů tvoří velké cestovní skútry s objemem motoru 250 až 650 cm³ a s výkony 20 až 55 koní. Skútry se ideálně hodí do městského provozu jako praktické vozidlo, které vás nebude „zatěžovat“ neustálým řazením rychlostních stupňů.

Jízda na motorce? Útok na všechny smysly

Zatímco někteří motorkáři nedají na praktičnost skútrů dopustit, jiní považují absenci vlastního řazení na motocyklu za zbytečnost, která motorkám ubírá jejich kouzlo.

„Projížďka na motorce je alespoň pro mě zábava. Je to souhrn útoku na všechny smysly a na bystrou mysl. Řazení mezi to počítám. Je to technika jízdy, které mě baví. Pokud tu techniku za mě přebírá (byť částečně) někdo jiný a nenechá mě samotného si říct co chci, pak by mě to nudilo," vystihuje argumenty zastánců „klasiky“ například jeden z autorů příspěvků na diskusním motorkářském fóru webu motorkari.cz.



Pro koho je vhodný automat na motorce

Takže kdo by měl po motorce s automatickým řazením sáhnout? Vhodná je třeba pro ty, kdo si chtějí užít jízdu na svém stroji, ale nejsou zastánci častého přeřazování rychlostních stupňů, neradi se soustředí na změnu rychlosti a raději si mnohem více užijí pohled do okolní krajiny.

Nebo třeba pro ty, kdo jezdí na motorce převážně v městském provozu a neustálé řazení je pro ně nekomfortní. Také „novodobé“ elektrické motorky jsou charakteristické automatickým řazením. Téma je to diskutabilní, najde si své zastánce i tvrdé odpůrce. Záleží na každém, co mu vyhovuje.

Nezapomeňme zmínit, že motocykly s kubaturou do 125 ccm s automatickou převodovkou smí u nás řídit od roku 2013 také držitel řidičského oprávnění na auto skupiny B, takže obliba skútrů v posledních letech u nás roste.

Jak jezdit na automatickém motocyklu:

| Video: Youtube

Novinky u Hondy

Pomineme-li skútry, jejichž tvar nemusí lahodit oku každého motorkáře, v nabídce na našem trhu najdeme také silnější motocykly, u kterých byste na první pohled automatické řazení nepředpokládali. Pokud se budete chtít poohlédnout po (poloautomatu) automatu mezi tradičními výrobci, podívejte se na nabídku motorek značky Honda. Třeba vás osloví její modely CMX 1100 Rebel, Africa Twin, NT 1100 nebo NC750X.

Tyto stroje jsou nebo mohou být vybaveny revoluční dvouspojkovou převodovkou. „Technologie DCT, která byla uvedena na trh v roce 2010 a je v nabídce výhradně společnosti Honda Motorcycles, se vyvinula v jednu z nejpokročilejších převodovek pohonu jednostopých vozidel současnosti. Díky možnosti volby manuálního a automatického režimu na dosah ruky nikdy neztratíte vzrušující spojení s motocyklem," uvádí firma na svých stránkách.

Právě tato značka dává motorkám s automatickým řazením velký prostor. A že je o ně na trhu zájem, dokazuje PR manažer společnosti Honda Petr Hubáček, podle kterého tvoří motorky s DCT zhruba polovinu celkového počtu prodaných kusů.